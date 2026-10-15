Van'da emniyet personeli 166 okul bahçe görevlisine güvenlik eğitimi verdi

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Van'da emniyet personeli, okul bahçe görevlisi olarak çalıştırılan 166 kişiye güvenlik eğitimi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde alınan tedbirler ve denetim uygulamaları kapsamında 166 okul bahçe görevlisi bilgilendirildi.

Bu kapsamda, Asayiş, TEM, Çocuk, Narkotik ve Koruma şubelerinde görevli personel tarafından, okul bahçe görevlileri için eğitim semineri düzenlendi.

Ekipler, okul güvenliğinde genel asayiş tedbirleri, şüpheli kişi ve olaylara yaklaşım usulleri, çocuk güvenliğinin sağlanmasında görevler, çocuklarla iletişim, el dedektörü kullanımı, güvenlik kontrolü ve şüpheli eşya tespiti, uyuşturucu maddeler ve bağımlılıkla mücadele usulleri, uyuşturucu maddelerin tanımı, terör tehditleri ve güvenlik tedbirleri konularında eğitim verdi.

Kaynak: AA