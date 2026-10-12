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Tokat Sulusaray'da tır kaygan yolda kayarak bahçe duvarını yıktı, sürücü yara almadı

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Tokat Sulusaray'da tır kaygan yolda kayarak bahçe duvarını yıktı, sürücü yara almadı
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayan tır, evin bahçe duvarını yıkarak bahçeye girdi. Sürücü yara almadan kurtulurken, bahçede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yağış nedeniyle kayarak bir evin bahçesine giren tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçe merkezi Ilıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 60 AGP 861 çekici plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yol kenarındaki evin bahçe duvarını yıktı. Bahçeye giren tırın çekici kısmı evin yakınında dururken, dorsesi yolda kaldı. Sürücü Y.K.'nin yara almadan kurtulduğu kazada, bahçe duvarında ve tırda hasar oluştu. Kaza sırasında bahçede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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