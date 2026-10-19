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Antalya Altın Portakal biletleri satışa çıktı, tam 50 indirimli 20 lira

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Altın Portakal Film Festivali biletleri bugün Biletix'te, 20 Ekim Salı 10.00'dan itibaren AKM Bahçe ve Amfitiyatro Önü gişelerinde satışta. Festivalde 114 film gösterilecek, 90 film Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşacak; bilet tam 50, indirimli 20 lira.

Türkiye'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin biletleri satışa çıkarıldı.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, biletler bugün Biletix'in online satış kanallarında, 20 Ekim Salı saat 10.00'dan itibaren ise Altın Portakal gişelerinde (AKM Bahçe ve Amfitiyatro Önü) satışta olacak.

Yerli ve yabancı toplam 114 filmin yer aldığı festivalde 90 film Türkiye'de ilk gösterimini yaparken Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması bölümünde de 12 film ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Festival gösterimleri Atatürk Kültür Merkezi Aspendos ve Perge salonları, ÖzdilekPark Cinetime 1. Salon, Migros Paribu Cineverse 4 ve 7'nci ve Terracity Cinemapink 1. Salon'da gerçekleştirilecek.

Festival bilet fiyatları bu yıl da sinemayla kitleleri daha fazla buluşturabilmek adına tam 50 lira, indirimli 20 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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