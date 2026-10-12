Haberler

Hatay Reyhanlı'da sağanak su taşkınına yol açtı, bir evin bahçe duvarı yıkıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Reyhanlı'da sağanak su taşkınına yol açtı, bir evin bahçe duvarı yıkıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece etkili olan sağanak, yaklaşık 1,5 saat sürdü ve bazı mahallelerde su taşkınlarına yol açtı. Taşkında bir evin bahçe duvarı yıkıldı, ev ve ahırları su bastı; yollarda mahsur kalan araçlar traktörlerle kurtarıldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde gece etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları oldu. Bir evin bahçe duvarının taşkın nedeniyle yıkıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede gece etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1,5 saat süren yağış nedeniyle Alakuzu, Oğulpınar, Fevzipaşa mahallelerinde su taşkınları meydana geldi, ağaçlar devrildi. Dağlardan gelen çamurlu sular nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı. Taşkın nedeniyle bir evin bahçe duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yollarda mahsur kalan araçlar, vatandaşlar tarafından traktörlerle kurtarıldı. Yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Alakuzu Mahalle Muhtarı Sabahattin Cünedioğlu, tarım arazilerini de taşkınlarda su bastığını belirterek, mahalledeki altyapının iyileştirilmesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
İstanbul'da 16 saatlik kesinti! İşte etkilenecek mahalleler

İstanbul'da 16 saatlik kesinti! İşte etkilenecek mahalleler
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu

Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon krizinde yol haritasını anlattı! 131 fon karantinada

455 bin yatırımcıyı ilgilendiren karar! Bunu yapanlara ödeme yok
Konyaaltı’nda feci kaza! 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta can kaybı 3'e yükseldi

50 metrelik uçurum 3 can aldı
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Galatasaray'ın yıldızından gece yarısı ayrılık açıklaması
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin

Acile giden vatandaş gördüklerine isyan etti
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk

Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi

Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç bekledi