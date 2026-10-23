Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Yenişehir'de tahliye edilen 3 katlı binada 40 kişi misafirhaneye yerleştirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Yenişehir'de tahliye edilen 3 katlı binada 40 kişi misafirhaneye yerleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Yenişehir'de 3 katlı binanın zemininde çatlak ve çökme görülünce bina tedbir amaçlı tahliye edildi. 40 kişi Yenişehir Belediyesi misafirhanesine yerleştirilirken incelemede yapısal hasar olmadığı, çökmenin bahçe peyzajındaki toprağın kaymasından kaynaklandığı belirtildi.

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde, zemininde çatlak ve çökme meydana gelince tahliye edilen 3 katlı binada incelemeler sürüyor.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Mersin'in Gazi Mahallesi 1305 Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Binanın bahçe kısmında kalan zemininde çökme ve hasar oluştuğunu fark eden dairedekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemenin ardından binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi. Binada yaşayan 40 kişi tahliye edilip, Yenişehir Belediyesi'nin misafirhanesine yerleştirildi.

BİNA GİRİŞİ KAPATILDI

Güvenlik amacıyla boşaltılan binaya gelen AFAD ekiplerinin incelemesi devam ediyor. Binanın bahçe ve zemin bölümünde gerçekleştirilen çalışmalara, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Çalışmalarda binanın taşıyıcı sisteminde yapısal hasar bulunmadığı, çökmenin bahçe peyzajındaki yapının altındaki toprağın kaymasından kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan, incelemenin ardından binanın çevresi önlem olarak yeniden şeritle kapatıldı. Binaya giriş çıkışlar kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş

Kadınlar tuvaletinde yakalandı! Telefonundaki görüntüler rezalet
Cevdet Yılmaz'dan 'patron fonları' açıklaması: Konuşmam cımbızlanarak çarpıtıldı

Cevdet Yılmaz'dan hakkındaki dezenformasyona sert tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! Menajerinden kan bağışı çağrısı

Ünlü şarkıcı ikinci kez entübe edildi! Durumu kritik
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

İşte tutuklu iş insanının parayı kaçırdığı ülke! Dev servet donduruldu
Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor

Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor! Hepsi tek kişiye gidecek
30 bin liralık borç için 5 milyon istemişlerdi! Tutuklanan tetikçinin yaşına bakın

30 bin liralık borç için 5 milyon istemişti! Tetikçinin yaşına bakın
Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir

"Bela gelir, musibet gelir" diyerek tüm Trabzon'u uyardı
Şişli Kurtuluş’ta taksiciyle tartışan kadın aracın üstüne çıktı: O anlar kamerada

Ne yaptıysa ikna edemedi! Kadın müşteri taksiciyi çileden çıkardı

Canlı bahiste 7 saniyelik gecikme oyunu! Milyonlarca liralık vurgunda 8 gözaltı

Canlı bahiste "7 saniye" oyunu! Vurdukları para inanılmaz