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Erzincan'da okul bahçe sorumlularına işbaşı ve farkındalık eğitimi verildi

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Erzincan'da okul bahçe sorumlularına işbaşı ve farkındalık eğitimi verildi
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Erzincan'da göreve başlayan okul bahçe sorumlusu personele işbaşı, oryantasyon ve farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitimle personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve güvenli çalışma süreçlerine ilişkin farkındalığının artırılması amaçlandı.

Erzincan'da göreve başlayan okul bahçe sorumlusu personele yönelik işbaşı, oryantasyon ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programı, İl Emniyet Müdürlüğü birimleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği biriminin katkılarıyla yapıldı.

Tüm okul bahçe sorumlusu personelin katıldığı eğitimde, görev ve sorumluluklara ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programla personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi, güvenli çalışma süreçlerine ilişkin farkındalıklarının artırılması ve görevlerini daha etkin şekilde yerine getirmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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