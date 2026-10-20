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Serik'te gönüllü gençler kırsal okulların duvarlarını resimlerle renklendirdi

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Antalya'nın Serik ilçesinde gönüllü gençler, kırsal mahallelerdeki okulların bahçe duvarlarını boyayıp iç alanlarını resimlerle renklendirdi. Serik Gençlik Merkezi'nin projesiyle gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve okullara katkı sağlanması amaçlanıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde gönüllü gençler, kırsal mahallelerdeki okulların duvarlarını resimlerle renklendiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Serik Gençlik Merkezi tarafından başlatılan proje kapsamında gönüllü gençler, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.

Gönüllüler, okulun fiziki görünümünü güzelleştirmek amacıyla bahçe duvarlarını boyadı, okul içerisindeki alanları da resimlerle renklendirdi.

Proje ile gençlerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmesi ve okullara katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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