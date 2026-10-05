Sivas'ta 321 okul çevresinde denetimde 2 bin 823 kişi sorgulandı

-Sivas'ta ekiplerin okul, üniversite ve yurt çevrelerinde güvenlik denetimleri aralıksız devam ediyor.

Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul ve üniversite çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kent genelindeki 321 okul ve çevresinde 68 ekip ve 178 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 bin 823 kişinin sorgulaması yapılırken, 223 iş yeri, park ve bahçe kontrol edildi. Uygulamalarda 6136 Sayılı Kanun kapsamında 1 kişi hakkında işlem yapıldı. Öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla okul servislerine yönelik denetimler de devam ediyor. 14-30 Eylül tarihleri arasında il genelinde bin 262 okul servis aracı denetlendi. Öte yandan Toplum Yararına Program kapsamında 341 bahçe görevlisi, il genelindeki okullarda göreve başladı. Görevliler okul giriş ve çıkışları ile bahçelerde düzen ve güvenliğin sağlanmasına katkı sunuyor. Emniyet ekiplerinin okul giriş ve çıkış saatleri başta olmak üzere okul çevreleri, park ve bahçeler, servis güzergahları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlardaki denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı