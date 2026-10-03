Haberler

Salyangozlar neden yağmur yağınca çıkar? Salyangozlar yağmur yağdığında neden dışarı çıkar?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salyangozlar neden yağmur yağınca çıkar? Salyangozlar yağmur yağdığında neden dışarı çıkar?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yağmurun ardından sokak, bahçe ve kaldırımlarda daha fazla salyangoz görülmesi sık rastlanan bir durum. Salyangozlar neden yağmur yağınca çıkar? Salyangozlar yağmur yağdığında neden dışarı çıkar? İşte bu davranışın bilimsel nedeni.

Yağmurun ardından sokaklarda ve bahçelerde daha fazla salyangoz görülmesi dikkat çekiyor. Peki, salyangozlar neden yağmur yağınca ortaya çıkıyor? Detaylar...

SALYANGOZLAR NEDEN YAĞMUR YAĞINCA ÇIKAR?

Yağmur başladıktan sonra kaldırımda, bahçede veya duvar kenarlarında daha fazla salyangoz görülmesi tesadüf değildir. Bunun temel nedeni nemin artması ve salyangozların su kaybı riskinin azalmasıdır. Karasal salyangozlar vücutlarındaki suyu kolayca kaybedebildikleri için kuru koşullarda hareketlerini sınırlar, nemli ortamlarda ise daha aktif hale gelir.

Bilimsel araştırmalar, yağış sırasında bazı kara salyangozlarının normalden daha uzun süre aktif olabildiğini gösteriyor. Helix cinsi salyangozlar üzerine yapılan bir çalışmada, yağmurun hayvanların günlük aktivite ritmini değiştirebildiği ve yüksek sıcaklık ile düşük bağıl nemin aktiviteyi durdurabildiği belirlendi.

SALYANGOZLAR YAĞMUR YAĞDIĞINDA NEDEN DIŞARI ÇIKAR?

Salyangozların yağmur sonrasında dışarı çıkmasının en önemli nedeni yüksek nemin hareket etmeleri için daha uygun koşullar oluşturmasıdır. Kuru havada salyangozların vücudundan buharlaşma yoluyla su kaybı meydana gelir. Bu durum ciddi seviyeye ulaştığında salyangozlar aktiviteyi azaltarak daha korunaklı alanlara çekilebilir. Nem yükseldiğinde ise bu baskı azalır.

Yağmur aynı zamanda salyangozların üzerinde hareket ettiği yüzeyleri nemlendirir. Salyangozların hareket etmesini sağlayan mukus, nemli yüzeylerde daha elverişli bir ortam bulur. Smithsonian'ın mollusk uzmanlarıyla yaptığı açıklamalarda da salyangozların nemli ortamları tercih ettiği ve salgıladıkları mukusun hareketlerine yardımcı olduğu belirtiliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 89 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi

20 kişi daha tutuklandı, sayı 85'e yükseldi! İşte isim isim tam liste
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü 'Yok artık' dedirtti

Hayrına simit dağıttı, ortaya çıkan görüntü "Yok artık" dedirtti
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

6 ay önce başkanlık koltuğuna oturmuştu! Murat Güneş gözaltına alındı
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok

Olan bitene daha fazla dayanamadı: Lig nasıl devam edecek?

Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu! Küsbeci çifti gözaltında

Belediyede rüşvet çarkı! Karı koca vurgunu beraber yapmış
Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum

Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor

Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor