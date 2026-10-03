Salyangozlar neden yağmur yağınca çıkar? Salyangozlar yağmur yağdığında neden dışarı çıkar?

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Yağmurun ardından sokaklarda ve bahçelerde daha fazla salyangoz görülmesi dikkat çekiyor. Peki, salyangozlar neden yağmur yağınca ortaya çıkıyor? Detaylar...

SALYANGOZLAR NEDEN YAĞMUR YAĞINCA ÇIKAR?

Yağmur başladıktan sonra kaldırımda, bahçede veya duvar kenarlarında daha fazla salyangoz görülmesi tesadüf değildir. Bunun temel nedeni nemin artması ve salyangozların su kaybı riskinin azalmasıdır. Karasal salyangozlar vücutlarındaki suyu kolayca kaybedebildikleri için kuru koşullarda hareketlerini sınırlar, nemli ortamlarda ise daha aktif hale gelir.

Bilimsel araştırmalar, yağış sırasında bazı kara salyangozlarının normalden daha uzun süre aktif olabildiğini gösteriyor. Helix cinsi salyangozlar üzerine yapılan bir çalışmada, yağmurun hayvanların günlük aktivite ritmini değiştirebildiği ve yüksek sıcaklık ile düşük bağıl nemin aktiviteyi durdurabildiği belirlendi.

SALYANGOZLAR YAĞMUR YAĞDIĞINDA NEDEN DIŞARI ÇIKAR?

Salyangozların yağmur sonrasında dışarı çıkmasının en önemli nedeni yüksek nemin hareket etmeleri için daha uygun koşullar oluşturmasıdır. Kuru havada salyangozların vücudundan buharlaşma yoluyla su kaybı meydana gelir. Bu durum ciddi seviyeye ulaştığında salyangozlar aktiviteyi azaltarak daha korunaklı alanlara çekilebilir. Nem yükseldiğinde ise bu baskı azalır.

Yağmur aynı zamanda salyangozların üzerinde hareket ettiği yüzeyleri nemlendirir. Salyangozların hareket etmesini sağlayan mukus, nemli yüzeylerde daha elverişli bir ortam bulur. Smithsonian'ın mollusk uzmanlarıyla yaptığı açıklamalarda da salyangozların nemli ortamları tercih ettiği ve salgıladıkları mukusun hareketlerine yardımcı olduğu belirtiliyor.