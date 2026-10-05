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Konya- Cip, iş yerinin bahçe duvarına çarptı: 4 yaralı

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KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan cip iş yerinin bahçe duvarına çarptı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan cip iş yerinin bahçe duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Şehit Ömer Halisdemir Caddesi kavşağında meydana geldi. Şahin Acar (20) yönetimindeki 42 YJ 453 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sağındaki iş yerinin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü Acar ile araçta bulunan Berkay Bakır (20), Belkız Apalak (19) ve Eda Nur İçöz (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 4 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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