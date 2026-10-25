Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Vezirköprü ve Havza'da okul bahçe görevlilerine güvenlik ve iletişim eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vezirköprü ve Havza'da okul bahçe görevlilerine güvenlik ve iletişim eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde okul bahçe görevlilerine okul güvenliği ve öğrencilerin korunmasına yönelik eğitim verildi. Eğitimde iş sağlığı, çocuk psikolojisi, güvenlik mevzuatı ve dijital okuryazarlık konuları ele alınarak farkındalığın artırılması hedeflendi.

Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde görev yapan okul bahçe görevlilerine, okul güvenliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin korunmasına yönelik kapsamlı eğitim verildi.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim programı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata'nın açılış konuşmasıyla başladı. Eğitimde katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, çocuk psikolojisi ve etkili iletişim, kamu güvenliği ve özel güvenlik mevzuatı, madde kullanımıyla mücadele, nihilist şiddet içeren aşırılık ve dijital okuryazarlık konularında sunumlar yapıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı Hüseyin Kaya, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Buğra Kağan Özzorlu ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin eğitmen olarak yer aldığı programla, okul bahçe görevlilerinin mesleki bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı

Galatasaray maçı öncesi şaha kalktılar
Ağrı'da pancar yüklü tır otomobili altına aldı! 4 kişi hayatını kaybetti

Otomobil pancar yüklü tırın altında kaldı! İçindeki 4 kişi öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın yeniden gözaltına alındı

Eski AK Partili vekil yeniden gözaltına alındı
Ankara'da zehir tacirlerine peş peşe operasyonlar! Ortaya çıkan tablo çarpıcı

Başkentte peş peşe operasyonlar! Ortaya çıkan tablo çarpıcı
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti

Bu adamlar gerçekten de çıldırmış!
İsrail bu kez üniversiteyi vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

İsrail bu kez üniversiteyi vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
Bebek cinayetinde kayınvalide baskısı itirafı! Anne tutuklandı

Böyle anne olmaz olsun! 16 yıl sonra gelen korkunç itiraf
Otobüsten inip yola paket attılar! İçinden uyuşturucu emdirilmiş 3 bin 200 peçete çıktı

Kaçarken yola paket attılar! İçinden 3 bin 200 peçete çıktı
Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satışı yarın 13.55'te başlıyor! Kış sezonunda 70 sefer yapılacak

Efsane kış yolculuğu için bilet saati belli oldu: Yarın 13.55