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Bodrum'da bahçe temizliğinde yaktığı ateşe düşen 87 yaşındaki kişi öldü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bahçesinde temizlik amacıyla yaktığı ateşe düşen 87 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Çömlekçi Mahallesi'nde bastonu kırılınca dengesini kaybedip alevlere düşen kişinin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

????? Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bahçesinde temizlik amacıyla yaktığı ateşe düşen 87 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ertok (87), evinin bahçesinde temizlik yaptığı sırada topladığı ot ve çalıları ateşe verdi.

Ertok, ateşin yanında bulunduğu sırada bastonunun kırılması sonucu dengesini kaybederek alevlerin içine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ertok'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ertok'un cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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