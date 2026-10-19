DPÜ Rektörü Kızıltoprak, öğrencilere Kütahya Müzesi'nde tarih dersi verdi

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Programı öğrencilerine yönelik tarih dersini Kütahya Müzesi'nde gerçekleştirdi.

Kütahya Müzesi'nde düzenlenen derse, Tarih Bölümü ve Turist Rehberliği Programı öğrencileri katıldı. Derste Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'a, Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Burhan Bahçe ile Kütahya Müzesi Müdürü Sevgi Gürdal eşlik etti. Ders kapsamında öğrenciler, müzede sergilenen tarihi eserleri yakından inceleyerek Kütahya'nın köklü geçmişi ve kültürel mirası hakkında yerinde bilgi edinme fırsatı buldu. Müze ortamında gerçekleştirilen eğitimle öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirmeleri ve tarihi eserleri daha yakından tanımaları amaçlandı.

"Tarihi yerinde öğrenmek, kültürel mirası geleceğe taşımaktır"

Eğitimin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını belirten DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, tarihi mekanların ve müzelerin öğrencilerin akademik gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Kültürel mirasın yerinde incelenmesinin geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurulmasına yardımcı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, öğrencilerin tarihi eserleri yakından tanımalarının ve edindikleri bilgileri sahada pekiştirmelerinin önemine dikkat çekti.

Üniversite olarak teorik bilgiyi uygulamayla buluşturan ve öğrencileri kültürel mirasla doğrudan temas ettiren çalışmalara önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya'nın tarihi zenginliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kızıltoprak, etkinliğe katılan öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür ederek üniversite ile şehir arasındaki bağı güçlendiren eğitim çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı