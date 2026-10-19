Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

DPÜ Rektörü Kızıltoprak, öğrencilere Kütahya Müzesi'nde tarih dersi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DPÜ Rektörü Kızıltoprak, öğrencilere Kütahya Müzesi'nde tarih dersi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Tarih Bölümü ve Turist Rehberliği Programı öğrencilerine yönelik tarih dersini Kütahya Müzesi'nde gerçekleştirdi. Derste öğrenciler tarihi eserleri inceledi; Rektöre MYO Müdürü Bahçe ve Müze Müdürü Gürdal eşlik etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Programı öğrencilerine yönelik tarih dersini Kütahya Müzesi'nde gerçekleştirdi.

Kütahya Müzesi'nde düzenlenen derse, Tarih Bölümü ve Turist Rehberliği Programı öğrencileri katıldı. Derste Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'a, Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Burhan Bahçe ile Kütahya Müzesi Müdürü Sevgi Gürdal eşlik etti. Ders kapsamında öğrenciler, müzede sergilenen tarihi eserleri yakından inceleyerek Kütahya'nın köklü geçmişi ve kültürel mirası hakkında yerinde bilgi edinme fırsatı buldu. Müze ortamında gerçekleştirilen eğitimle öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirmeleri ve tarihi eserleri daha yakından tanımaları amaçlandı.

"Tarihi yerinde öğrenmek, kültürel mirası geleceğe taşımaktır"

Eğitimin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını belirten DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, tarihi mekanların ve müzelerin öğrencilerin akademik gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Kültürel mirasın yerinde incelenmesinin geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurulmasına yardımcı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, öğrencilerin tarihi eserleri yakından tanımalarının ve edindikleri bilgileri sahada pekiştirmelerinin önemine dikkat çekti.

Üniversite olarak teorik bilgiyi uygulamayla buluşturan ve öğrencileri kültürel mirasla doğrudan temas ettiren çalışmalara önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya'nın tarihi zenginliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kızıltoprak, etkinliğe katılan öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür ederek üniversite ile şehir arasındaki bağı güçlendiren eğitim çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'nin rakibinde ortalık karıştı: Kendi oyuncusuna ateş püskürdü

Fenerbahçe'nin rakibinde ortalık karıştı: Kendi oyuncusuna ateş püskürdü
Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol

Harikasın çocuk! Geceye yine damgasını vurdu
Yunanistan Türkiye kıyılarına yakın adayı satışa çıkardı: Fiyatı 5 milyon dolar

Bir lüks daire parası yeter: Burnumuzun dibindeki ada satışa çıktı!

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Belediye binasında jandarma araması! Çok sayıda gözaltı kararı
Yağmacılara tek başına meydan okudu

Yağmacılar yanlış kişiye çattı!
Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!

Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!
Fenerbahçe'de Asensio krizi! Herkes aynı dertten müzdarip

Fenerbahçe'de Asensio krizi! Herkes aynı dertten müzdarip
100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi! Rekorlar kitabına girdi

100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi
Çanakkale'den bisikletle umreye gidiyor! Huzurevi görevlisi Murat Tecimen Suriye'ye geçti

Rüyası için 4 bin kilometre pedal çeviriyor! Sınırı böyle geçti
İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı

İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı