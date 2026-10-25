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Muş'ta kontrolden çıkan pikap bahçe duvarına çarptı, 6 kişi yaralandı

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Muş'ta kontrolden çıkan pikap bahçe duvarına çarptı, 6 kişi yaralandı
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Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında bir pikap evin bahçe duvarına çarptı; kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken inceleme başlatıldı.

Muş'ta bir pikabın evin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde pikabın bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İlyas Sami İlkokulu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 AAG 869 plakalı pikap, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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