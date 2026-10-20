Eskişehir'de okul servisi denetiminde 17 araç ve sürücüsüne ceza uygulandı

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Eskişehir'de okul servislerine yönelik denetimlerde kusurlu olduğu belirlenen 17 servis aracı ve sürücüsüne ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12-19 Ekim'de il genelinde okul servisleri ve okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 343 okul servisi aracı ve sürücüsü denetlendi. Kusurlu olduğu belirlenen 17 araç ve sürücüsüne idari işlem yapıldı.

Okul çevrelerinde yapılan denetimlerde ise 96 kahvehane, 65 market ve tekel bayisi ile 52 park ve bahçe kontrol edildi.

Ekiplerce ayrıca 585 kişinin kimliği sorgulandı.

Kaynak: AA