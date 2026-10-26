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Kocaeli'den çalınan otomobille Düzce'de kovalanan 2 şüpheli yakalandı

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Kocaeli'den çalınan otomobille Düzce'de kovalanan 2 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'den çalınan otomobille Ankara'ya gitmeye çalışan 2 şüpheli, Düzce'de polisin takibine takıldı. Araç bahçe duvarına çarpınca sona eren kovalamacanın ardından yaya kaçan şüpheliler, mahalle sakinlerinin yönlendirmesiyle saklandıkları yerde yakalandı.

Kocaeli'den çalınan otomobille Ankara'ya gitmeye çalışan 2 şüpheli, Düzce'de polisin takibine takıldı. Dakikalar süren kovalamaca, aracın bahçe duvarına çarpmasıyla sona erdi. Yaya olarak kaçan şüpheliler, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'den çalınan 41 GB 119 plakalı Mercedes marka otomobil, Düzce Hal Kavşağı'nda trafik ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ancak sürücü O.A., polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle dakikalarca süren kovalamaca, Uzun Mustafa Mahallesi'nde otomobilin bir evin bahçe duvarına çarpmasıyla son buldu. Kaza sonrası araçtan inen O.A. ve M.Ş., yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgede bulunan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin arasına karışarak izlerini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, mahalle sakinlerinin yönlendirmeleri sonucu saklandıkları yerde polis ekiplerince yakalandı. Her iki şüphelinin de çeşitli suçlardan arandığı öğrenilirken, çalıntı otomobil incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Gözaltına alınan O.A. ve M.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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