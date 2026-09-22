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Osmaniye Bahçe'de otomobil uçuruma yuvarlandı, 1 kişi can verdi, 1 kişi yaralandı

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir otomobil uçuruma yuvarlanarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi; yaralı, Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gaffar Beğit'in kullandığı 80 EJ 309 plakalı otomobil, Bekdemir köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, ismi öğrenilemeyen bir yaralıyı araçtan çıkardı.

Ambulansa taşınan yaralı, Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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