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Eskişehir'de jandarma, 80 okul ve 24 servis aracını denetledi, olumsuzluk bulunmadı

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Eskişehir'de jandarma, 80 okul ve 24 servis aracını denetledi, olumsuzluk bulunmadı
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Eskişehir'de jandarma, dün 08.00-16.00 saatleri arasında 80 okul, 46 okul çevresi ve 24 servis aracını denetledi. Denetimlerde okul çevresindeki park, bahçe ve metruk binalarda olumsuz duruma rastlanmadı, trafik uygulamalarında cezai işlem uygulanmadı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince okul çevrelerinde ve servislere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlıklarının güvenli eğitim koordinasyon görevlilerince okul çevreleri ve öğrenci sevk güzergahlarında denetim yapıldı. Dün 08.00-16.00 saatleri arasında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki 80 okul, 45 ilkokul, 29 ortaokul ve 6 lise kontrol edildi. Ekipler, okulla ilişiği olmayan, öğrenci güvenliği bakımından tehlike oluşturabileceği değerlendirilen kişileri ve araçları inceledi. Okul çevresindeki park, bahçe ve metruk binalarda da denetimler yapıldığı, okul idareleri ile görüşüldüğü ve olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

Trafik Jandarması Timleri tarafından yapılan uygulamalar kapsamında ise; 46 okul çevresi ve 24 okul servis aracı denetlendiği, herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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