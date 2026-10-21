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Osmaniye Bahçe'de eşini öldürüp aynı silahla intihar eden kişi kurtarılamadı

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Osmaniye Bahçe'de eşini öldürüp aynı silahla intihar eden kişi kurtarılamadı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir kişi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı eşini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan çift, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde Salih Aker (29) ile eşi Aliye Aker (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada eşine tabancayla ateş eden Salih Aker, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Salih Aker, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aker çifti, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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