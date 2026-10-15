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Akdeniz Belediyesi, Mersin'de parklardaki çocuk oyun ve spor aletlerini yeniledi

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Akdeniz Belediyesi ekipleri, Mersin Akdeniz'deki park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım, temizlik ve budama yaptı. Çocuk oyun ve spor aletleri ile oturma ve aydınlatma grupları yenilenirken millet bahçesindeki çimler biçildi, adliye binası çevresindeki ağaçlar budandı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki park, bahçe ve yeşil alanlar belediye ekiplerince yenileniyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park, bahçe ve yeşil alanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Parklarda bakım, temizlik ve budama çalışmaları yürüten ekipler, çocuk oyun ve spor aletleri ile oturma ve aydınlatma gruplarını da yeniledi.

Temizlik yaptıkları millet bahçesindeki çimleri biçen ekipler, adliye binasının çevresindeki ağaçları budadı.

Kaynak: AA
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