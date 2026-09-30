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Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, okul güvenliği için okul müdürleriyle buluştu

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Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, okul güvenliği için okul müdürleriyle buluştu
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Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, okul müdürleri ve okul bahçe görevlileriyle bir araya geldi. Toplantıda, öğrencilerin güvenli eğitim ortamı için okul ve çevresindeki risklerin önceden tespit edilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi değerlendirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, kentte görev yapan okul müdürleri ve okul bahçe görevlileriyle bir araya gelerek, okul ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini değerlendirdi.

Kastamonu'da öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, kent genelinde görev yapan okul müdürleri ve okul bahçe görevlileriyle toplantıda bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınabilecek tedbirler ele alındı. Okul ve okul çevrelerinde karşılaşılabilecek güvenlik sorunlarının önlenmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, mevcut uygulamalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının gündeminde, okullarda ve okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek durumların önceden tespit edilmesi, ihtimal güvenlik sorunlarının önlenmesi ve alınan tedbirlerin etkinliğinin artırılması yer aldı.

Ayrıca okul müdürleri ile okul bahçe görevlileri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Okul yönetimleri ile güvenlik birimleri arasındaki iletişim ve iş birliğinin artırılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı. Kastamonu'da eğitim kurumlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin, ilgili kurumların koordinasyonu içerisinde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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