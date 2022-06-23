Akıllı Telefon Haberleri - Akıllı Telefon Haber - Haberler

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Akıllı Telefon Haberleri
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Dijital vatandaşlık nedir? Kimlere dijital vatandaş denir? Dijital vatandaşların görevleri nelerdir?
Akıllı Telefon - Dün 11:09
Türkiye'deki en ucuz otomobil Citroen Ami, satışa çıkar çıkmaz 25 dakika içerisinde tükendi
Akıllı Telefon - 20.06.2022
Ordu'da şarjlı bank: Güneş enerjisi ile çalışan ve 6 adet telefonu aynı anda şarj edilebilen bank üretildi
Akıllı Telefon - 15.06.2022
Nokia 3310 bunu sevmedi: Galaxy XCover 6 Pro ile ilgili yeni bilgiler geldi!
Akıllı Telefon - 11.06.2022
Ali Babacan: "Beştepe Türkiye'ye İşkence Ediyor, Onların Gece Yarısı Bozduğu Ekonomiyi Gündüz Gözüyle Düzelteceğiz"
Akıllı Telefon - 11.06.2022
Başkentte Erasmus projesine katılan yabancı öğretmen ve öğrenciler, Beypazarı'nı gezdi
Akıllı Telefon - 07.06.2022
Samsung, Galaxy Z Flip 4 ile katlanabilir telefonların kronik sorununu ortadan kaldırıyor!
Akıllı Telefon - 03.06.2022
Sağlamlıkta Nokia 3310'a rakip: Galaxy XCover6 Pro'nun özellikleri belli oldu!
Akıllı Telefon - 02.06.2022