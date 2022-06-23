Akıllı Telefon Haberleri - Akıllı Telefon Haber - Haberler

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Akıllı Telefon Haberleri

Akıllı Telefon haber, Akıllı Telefon son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Huawei'nin orta segment şampiyonu Enjoy 50 Pro ortaya çıktı!

Huawei'nin orta segment şampiyonu Enjoy 50 Pro ortaya çıktı!

Akıllı Telefon - 6 Saat Önce
Huawei, yeni nesil son teknoloji ürünlerini tanıttı

Huawei, yeni nesil son teknoloji ürünlerini tanıttı

Akıllı Telefon - 6 Saat Önce
Toyota'dan elektrikli araçlar için geri dönüşüm hamlesi

Toyota'dan elektrikli araçlar için geri dönüşüm hamlesi

Akıllı Telefon - Dün 15:43
Dijital vatandaşlık nedir? Kimlere dijital vatandaş denir? Dijital vatandaşların görevleri nelerdir?

Dijital vatandaşlık nedir? Kimlere dijital vatandaş denir? Dijital vatandaşların görevleri nelerdir?

Akıllı Telefon - Dün 11:09
Bütçe dostu Galaxy S21 için kötü haber geldi!

Bütçe dostu Galaxy S21 için kötü haber geldi!

Akıllı Telefon - 21.06.2022
Samsung, akıllı telefon satmakta zorlanıyor! İşte nedeni

Samsung, akıllı telefon satmakta zorlanıyor! İşte nedeni

Akıllı Telefon - 21.06.2022
5G teknolojisi hızla yükseliyor: Raporlar gidişatı gözler önüne serdi!

5G teknolojisi hızla yükseliyor: Raporlar gidişatı gözler önüne serdi!

Akıllı Telefon - 21.06.2022
Toyota'nın şehirli SUV'u Yaris Cross Türkiye'de satışta

Toyota'nın şehirli SUV'u Yaris Cross Türkiye'de satışta

Akıllı Telefon - 21.06.2022
iPhone'daki önemli eksikliğin nedeni açıklandı!

iPhone'daki önemli eksikliğin nedeni açıklandı!

Akıllı Telefon - 21.06.2022
OnePlus'tan uygun fiyatlı amiral gemisi!

OnePlus'tan uygun fiyatlı amiral gemisi!

Akıllı Telefon - 20.06.2022
Xiaomi 13 ailesi geliyor: Tanıtım tarihi sızdırıldı

Xiaomi 13 ailesi geliyor: Tanıtım tarihi sızdırıldı

Akıllı Telefon - 20.06.2022
Türkiye'deki en ucuz otomobil Citroen Ami, satışa çıkar çıkmaz 25 dakika içerisinde tükendi

Türkiye'deki en ucuz otomobil Citroen Ami, satışa çıkar çıkmaz 25 dakika içerisinde tükendi

Akıllı Telefon - 20.06.2022
Xiaomi ekosistemi kurmanın bedeli ne kadar?

Xiaomi ekosistemi kurmanın bedeli ne kadar?

Akıllı Telefon - 19.06.2022
Nothing Phone (1) için geri sayım: İlginç bir şekilde satışa çıkacak!

Nothing Phone (1) için geri sayım: İlginç bir şekilde satışa çıkacak!

Akıllı Telefon - 19.06.2022
iPhone 13 Pro Max uzun kullanım testi!

iPhone 13 Pro Max uzun kullanım testi!

Akıllı Telefon - 18.06.2022
Lightning tarih oluyor: Standart USB-C portu için gözler ABD'de!

Lightning tarih oluyor: Standart USB-C portu için gözler ABD'de!

Akıllı Telefon - 18.06.2022
TSMC, 2nm işlemciler ile ilgili detayları açıkladı!

TSMC, 2nm işlemciler ile ilgili detayları açıkladı!

Akıllı Telefon - 18.06.2022
Telefon kamerası ile parmak izi okuma gerçek oluyor

Telefon kamerası ile parmak izi okuma gerçek oluyor

Akıllı Telefon - 18.06.2022
Android 12 güncellemesi bir Samsung modeline daha geldi!

Android 12 güncellemesi bir Samsung modeline daha geldi!

Akıllı Telefon - 18.06.2022
Avrupa'dan sonra ABD, iPhone'ların şarj girişine el attı!

Avrupa'dan sonra ABD, iPhone'ların şarj girişine el attı!

Akıllı Telefon - 18.06.2022
Yalova Üniversitesi'nin genç yazılımcılarından büyük başarı

Yalova Üniversitesi'nin genç yazılımcılarından büyük başarı

Akıllı Telefon - 17.06.2022
Android neden güncelleme konusunda iOS'un gerisinde?

Android neden güncelleme konusunda iOS'un gerisinde?

Akıllı Telefon - 16.06.2022
Nothing Phone (1)'in ilk görüntüsü ortaya çıktı!

Nothing Phone (1)'in ilk görüntüsü ortaya çıktı!

Akıllı Telefon - 16.06.2022
Xiaomi 12S, performans testinde!

Xiaomi 12S, performans testinde!

Akıllı Telefon - 16.06.2022
Apple akıllı yüzük için çalışmalara başladı!

Apple akıllı yüzük için çalışmalara başladı!

Akıllı Telefon - 16.06.2022
En çok satan akıllı telefonlar belli oldu!

En çok satan akıllı telefonlar belli oldu!

Akıllı Telefon - 16.06.2022
Honor Image Engine tanıtıldı

Honor Image Engine tanıtıldı

Akıllı Telefon - 16.06.2022
Samsung'dan S21 serisine uygun fiyatlı üye!

Samsung'dan S21 serisine uygun fiyatlı üye!

Akıllı Telefon - 16.06.2022
iPhone'lar neden Android telefonlardan daha az RAM kullanıyor?

iPhone'lar neden Android telefonlardan daha az RAM kullanıyor?

Akıllı Telefon - 16.06.2022
Araştırma: Yalnızlık arttıkça sosyal medya bağımlılığı da artıyor

Araştırma: Yalnızlık arttıkça sosyal medya bağımlılığı da artıyor

Akıllı Telefon - 15.06.2022
iOS 16, gereksiz uygulama konusunda diretmeyecek

iOS 16, gereksiz uygulama konusunda diretmeyecek

Akıllı Telefon - 15.06.2022
Samsung'dan heyecanlandıran telefon patentleri!

Samsung'dan heyecanlandıran telefon patentleri!

Akıllı Telefon - 15.06.2022
Ordu'da şarjlı bank: Güneş enerjisi ile çalışan ve 6 adet telefonu aynı anda şarj edilebilen bank üretildi

Ordu'da şarjlı bank: Güneş enerjisi ile çalışan ve 6 adet telefonu aynı anda şarj edilebilen bank üretildi

Akıllı Telefon - 15.06.2022
Realme GT 2 Master Explorer Edition Sürprizler ile Geliyor

Realme GT 2 Master Explorer Edition Sürprizler ile Geliyor

Akıllı Telefon - 15.06.2022
İnternetten para kazananlara müjde: Vergi indirimi yolda!

İnternetten para kazananlara müjde: Vergi indirimi yolda!

Akıllı Telefon - 14.06.2022
TECNO POVA 3 ve NEO ön inceleme!

TECNO POVA 3 ve NEO ön inceleme!

Akıllı Telefon - 14.06.2022
Samsung'dan bir modele daha Android 12 sürprizi!

Samsung'dan bir modele daha Android 12 sürprizi!

Akıllı Telefon - 14.06.2022
Snapdragon 8 Plus Gen 1 performans testine girdi: Sonuçlar üzdü!

Snapdragon 8 Plus Gen 1 performans testine girdi: Sonuçlar üzdü!

Akıllı Telefon - 14.06.2022
AMD ve Intel yandı: Qualcomm, bilgisayar için tarih verdi

AMD ve Intel yandı: Qualcomm, bilgisayar için tarih verdi

Akıllı Telefon - 13.06.2022
Galaxy Watch 5'in tasarımıyla ilgili bir garip açıklama!

Galaxy Watch 5'in tasarımıyla ilgili bir garip açıklama!

Akıllı Telefon - 13.06.2022
Citroen Ami Türkiye satış fiyatı açıklandı

Citroen Ami Türkiye satış fiyatı açıklandı

Akıllı Telefon - 13.06.2022
Huawei geri mi dönüyor? 5G destekli telefonlar için büyük umut!

Huawei geri mi dönüyor? 5G destekli telefonlar için büyük umut!

Akıllı Telefon - 13.06.2022
Xiaomi (MIUI) telefon hızlandırma rehberi

Xiaomi (MIUI) telefon hızlandırma rehberi

Akıllı Telefon - 13.06.2022
Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro için önemli sızıntı!

Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Pro için önemli sızıntı!

Akıllı Telefon - 13.06.2022
AFAD'dan korkutucu bildirim: 'Hayati Uyarı Bildirimi' nedir?

AFAD'dan korkutucu bildirim: "Hayati Uyarı Bildirimi" nedir?

Akıllı Telefon - 13.06.2022
Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) ünlü e-ticaret sitesinde listelendi!

Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) ünlü e-ticaret sitesinde listelendi!

Akıllı Telefon - 12.06.2022
Nokia 3310 bunu sevmedi: Galaxy XCover 6 Pro ile ilgili yeni bilgiler geldi!

Nokia 3310 bunu sevmedi: Galaxy XCover 6 Pro ile ilgili yeni bilgiler geldi!

Akıllı Telefon - 11.06.2022
MIUI 13 güncellemesi bir Xiaomi modeline daha geliyor!

MIUI 13 güncellemesi bir Xiaomi modeline daha geliyor!

Akıllı Telefon - 11.06.2022
POCO F4 5G, performans testinde!

POCO F4 5G, performans testinde!

Akıllı Telefon - 11.06.2022
Ali Babacan: 'Beştepe Türkiye'ye İşkence Ediyor, Onların Gece Yarısı Bozduğu Ekonomiyi Gündüz Gözüyle Düzelteceğiz'

Ali Babacan: "Beştepe Türkiye'ye İşkence Ediyor, Onların Gece Yarısı Bozduğu Ekonomiyi Gündüz Gözüyle Düzelteceğiz"

Akıllı Telefon - 11.06.2022
Citroen Ami Türkiye yollarına çıktı

Citroen Ami Türkiye yollarına çıktı

Akıllı Telefon - 11.06.2022
Xiaomi 13'ün işlemcisi belli oldu!

Xiaomi 13'ün işlemcisi belli oldu!

Akıllı Telefon - 10.06.2022
İşlemci pazarının yeni lideri belli oldu!

İşlemci pazarının yeni lideri belli oldu!

Akıllı Telefon - 10.06.2022
POCO'dan merakla beklenen model için kötü haber!

POCO'dan merakla beklenen model için kötü haber!

Akıllı Telefon - 10.06.2022
HTC'den metaverse temalı telefon geliyor: Tarih verildi

HTC'den metaverse temalı telefon geliyor: Tarih verildi

Akıllı Telefon - 10.06.2022
iPhone 14 serisinde bizi neler bekliyor?

iPhone 14 serisinde bizi neler bekliyor?

Akıllı Telefon - 10.06.2022
Moto G62 5G tanıtıldı: İşte özellikleri!

Moto G62 5G tanıtıldı: İşte özellikleri!

Akıllı Telefon - 09.06.2022
Samsung duyurdu: Dört model için yolun sonu göründü!

Samsung duyurdu: Dört model için yolun sonu göründü!

Akıllı Telefon - 09.06.2022
Xiaomi kullanıcıları üzgün: İki modelin güncelleme desteği bitti!

Xiaomi kullanıcıları üzgün: İki modelin güncelleme desteği bitti!

Akıllı Telefon - 09.06.2022
Xiaomi 12 Ultra için geri sayım: Pil özellikleri belli oldu!

Xiaomi 12 Ultra için geri sayım: Pil özellikleri belli oldu!

Akıllı Telefon - 09.06.2022
Apple rakiplerini katladı: Samsung, Xiaomi ve Huawei toplamını geçti!

Apple rakiplerini katladı: Samsung, Xiaomi ve Huawei toplamını geçti!

Akıllı Telefon - 09.06.2022
Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) çıkış tarihi belli oldu

Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) çıkış tarihi belli oldu

Akıllı Telefon - 09.06.2022
Microsoft, 400 kişiyi kovdu! İşte nedeni

Microsoft, 400 kişiyi kovdu! İşte nedeni

Akıllı Telefon - 09.06.2022
Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi!

Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi!

Akıllı Telefon - 08.06.2022
Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor

Yaşlı bireyler interneti kullanmayı öğreniyor

Akıllı Telefon - 08.06.2022
Google'a bir şok daha: Pixel 6a satışa çıkmadan ikinci ele düştü!

Google'a bir şok daha: Pixel 6a satışa çıkmadan ikinci ele düştü!

Akıllı Telefon - 08.06.2022
iPhone şarj girişi Type-C oluyor: İşte tarihi!

iPhone şarj girişi Type-C oluyor: İşte tarihi!

Akıllı Telefon - 07.06.2022
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Akıllı Telefon - 07.06.2022
Başkentte Erasmus projesine katılan yabancı öğretmen ve öğrenciler, Beypazarı'nı gezdi

Başkentte Erasmus projesine katılan yabancı öğretmen ve öğrenciler, Beypazarı'nı gezdi

Akıllı Telefon - 07.06.2022
AB'de cep telefonu şarjları tek tip oluyor

AB'de cep telefonu şarjları tek tip oluyor

Akıllı Telefon - 07.06.2022
AB, akıllı telefonlara tek tip şarj getiriyor

AB, akıllı telefonlara tek tip şarj getiriyor

Akıllı Telefon - 07.06.2022
OPPO Reno 8 Lite tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!

OPPO Reno 8 Lite tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı!

Akıllı Telefon - 06.06.2022
Xiaomi hızını artırdı: MIUI 13 alacak yeni modeller belli oldu!

Xiaomi hızını artırdı: MIUI 13 alacak yeni modeller belli oldu!

Akıllı Telefon - 06.06.2022
Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) hakkında yeni gelişme!

Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) hakkında yeni gelişme!

Akıllı Telefon - 06.06.2022
Polis ekipleri 3 bin 524 öğrenciye eğitim verdi

Polis ekipleri 3 bin 524 öğrenciye eğitim verdi

Akıllı Telefon - 06.06.2022
Bütçe dostu POCO C40'ın tasarımı ve özellikleri belli oldu!

Bütçe dostu POCO C40'ın tasarımı ve özellikleri belli oldu!

Akıllı Telefon - 06.06.2022
Bir Xiaomi modeli daha MIUI 13 güncellemesini aldı!

Bir Xiaomi modeli daha MIUI 13 güncellemesini aldı!

Akıllı Telefon - 06.06.2022
iPhone 11 vs iPhone SE 3!

iPhone 11 vs iPhone SE 3!

Akıllı Telefon - 06.06.2022
Android 12 tabanlı ColorOS 12 alacak telefonlar belli oldu

Android 12 tabanlı ColorOS 12 alacak telefonlar belli oldu

Akıllı Telefon - 05.06.2022
Google Pixel 7 Pro kanlı canlı görüntülendi!

Google Pixel 7 Pro kanlı canlı görüntülendi!

Akıllı Telefon - 05.06.2022
Uygun fiyatlı POCO F4'ün özellikleri ortaya çıktı!

Uygun fiyatlı POCO F4'ün özellikleri ortaya çıktı!

Akıllı Telefon - 05.06.2022
Samsung, geri dönüşüm oranını 30 kat artırmayı hedefliyor

Samsung, geri dönüşüm oranını 30 kat artırmayı hedefliyor

Akıllı Telefon - 05.06.2022
Şirket için bir ilk: POCO C40'ın çıkış tarihi belli oldu!

Şirket için bir ilk: POCO C40'ın çıkış tarihi belli oldu!

Akıllı Telefon - 04.06.2022
Samsung'dan çip hamlesi: ARM'yi satın alacak mı?

Samsung'dan çip hamlesi: ARM'yi satın alacak mı?

Akıllı Telefon - 04.06.2022
Samsung, Galaxy Z Flip 4 ile katlanabilir telefonların kronik sorununu ortadan kaldırıyor!

Samsung, Galaxy Z Flip 4 ile katlanabilir telefonların kronik sorununu ortadan kaldırıyor!

Akıllı Telefon - 03.06.2022
Milyonlarca Android telefonu bekleyen büyük tehlike!

Milyonlarca Android telefonu bekleyen büyük tehlike!

Akıllı Telefon - 03.06.2022
Bütçe dostu Samsung Galaxy A04s performans testinde! İşte sonuçlar

Bütçe dostu Samsung Galaxy A04s performans testinde! İşte sonuçlar

Akıllı Telefon - 02.06.2022
Xiaomi 12 Ultra, Leica imzasıyla görüntülendi!

Xiaomi 12 Ultra, Leica imzasıyla görüntülendi!

Akıllı Telefon - 02.06.2022
AnTuTu açıkladı: En hızlı orta segment telefonlar!

AnTuTu açıkladı: En hızlı orta segment telefonlar!

Akıllı Telefon - 02.06.2022
2-3 Haziran'da A101 ve BİM marketlere gelecek teknolojik ürünler!

2-3 Haziran'da A101 ve BİM marketlere gelecek teknolojik ürünler!

Akıllı Telefon - 02.06.2022
Samsung, akıllı telefon fiyatlarına zam yaptı!

Samsung, akıllı telefon fiyatlarına zam yaptı!

Akıllı Telefon - 02.06.2022
En hızlı amiral gemisi telefonlar belli oldu: İşte ilk 10 model!

En hızlı amiral gemisi telefonlar belli oldu: İşte ilk 10 model!

Akıllı Telefon - 02.06.2022
Sağlamlıkta Nokia 3310'a rakip: Galaxy XCover6 Pro'nun özellikleri belli oldu!

Sağlamlıkta Nokia 3310'a rakip: Galaxy XCover6 Pro'nun özellikleri belli oldu!

Akıllı Telefon - 02.06.2022
Google'a rakip olacak: Apple kendi arama motorunu geliştiriyor!

Google'a rakip olacak: Apple kendi arama motorunu geliştiriyor!

Akıllı Telefon - 02.06.2022
Galaxy Z Fold4 tasarımı sızdı: En büyük sorun çözülüyor

Galaxy Z Fold4 tasarımı sızdı: En büyük sorun çözülüyor

Akıllı Telefon - 02.06.2022
Apple zirveyi kaptırdı: Akıllı telefon pazarında yeni lider kim?

Apple zirveyi kaptırdı: Akıllı telefon pazarında yeni lider kim?

Akıllı Telefon - 02.06.2022
Redmi Note 11T Pro serisine yoğun ilgi: 1 saatte rekor satış!

Redmi Note 11T Pro serisine yoğun ilgi: 1 saatte rekor satış!

Akıllı Telefon - 01.06.2022
Samsung, Galaxy Watch 5 Pro ile klasikleşmiş özelliğinden vazgeçiyor!

Samsung, Galaxy Watch 5 Pro ile klasikleşmiş özelliğinden vazgeçiyor!

Akıllı Telefon - 01.06.2022
Samsung kullanıcıları dikkat: Kritik güncelleme yayınlandı

Samsung kullanıcıları dikkat: Kritik güncelleme yayınlandı

Akıllı Telefon - 01.06.2022
Şeffaf tasarımlı Nothing Phone'un özellikleri belli oldu!

Şeffaf tasarımlı Nothing Phone'un özellikleri belli oldu!

Akıllı Telefon - 31.05.2022
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