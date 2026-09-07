Huawei, son telefon modelinde kullandığı yüksek performanslı Kirin 9050 Pro çipini





GUANGZHOU, 7 Eylül (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, yeni Kirin 9050 Pro çipiyle çalışan üçe katlanabilir akıllı telefon modeli Mate XT 2'yi piyasaya sürdü.

Mantıksal devre katlama teknolojisini kullanan ilk yüksek performanslı işlemci olan Kirin 9050 Pro pazartesi günü Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen törenle tanıtıldı. Mantık birimlerinin tek bir çip içinde katmanlar halinde istiflenmesini öngören yeni yaklaşımla üretilen çip, sinyal iletim yollarını kısaltıyor, gecikmeyi azaltıyor ve genel performansı artırıyor.

Huawei, bir önceki Kirin çipini altı yıl önce akıllı telefon modeli Mate 40'ın dünya lansmanında tanıtmıştı. Şirket son yıllarda imza attığı inovasyonlarla ilklere imza atmaya devam ediyor.

Şirketin araştırma geliştirme (Ar-Ge) harcamaları 2026 yılının ilk yarısında keskin artış göstererek 121,38 milyar yuana (17,9 milyar ABD doları) ulaştı. Şirket söz konusu dönem için rekor anlamına gelen bu harcamaya gelirinin dörtte birinden fazlasını ayırdı.

Devam eden yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla uzun vadeli teknolojik yeterliliğinin temelini atan şirket, yapay zeka, çipler, işletim sistemleri ve akıllı araçlar gibi çok sayıda teknoloji yoğun alanda hızla ilerliyor.

Bu stratejinin piyasada ses getirdiği de açıkça görülüyor. ABD merkezli piyasa araştırmaları şirketi International Data Corporation'ın verilerine göre, Huawei'nin akıllı telefon satışları 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artış sergiledi. Pazar payı yüzde 22,6'ya çıkan şirket, Çin'de ilk sıraya yükseldi.

Analistler, Huawei'nin sektör genelinde baskı yaşanan bir dönemde önemli derecede büyüme kaydedebilen az sayıdaki büyük tedarikçiden biri olarak öne çıktığını belirtiyor.

Kaynak: Xinhua