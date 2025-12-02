Haberler

Teknosa'nın Kasım İndirimlerinde En Çok Tercih Edilen Ürünler

Teknosa'nın Kasım İndirimlerinde En Çok Tercih Edilen Ürünler
Güncelleme:
Teknosa, kasım indirimlerinde en çok tercih edilen ürünlerin akıllı telefon, LCD TV ve tablet olduğunu duyurdu. Küçük ev aletlerine de yoğun ilgi görüldü.

TEKNOSA, kasım indirimlerinde en çok tercih edilen ilk üç ürünün sırasıyla akıllı telefon, LCD TV ve tablet olduğunu açıkladı. Müşterilerin, şarjlı süpürge, robot süpürge ve espresso makinesi gibi küçük ev aletlerine de ilgi gösterdiği bildirildi.

Teknosa, kasım kampanyalarında en çok tercih edilen ürün gruplarını açıkladı. Teknosa verilerine göre akıllı telefonlar, kasım ayında en çok tercih edilen ürün grubu oldu. İş, eğitim ve eğlence alanında tercih edilen LCD TV, tablet ve notebooklar da yoğun ilgi gördü. Ev yaşamını kolaylaştıran şarjlı süpürgeler, robot süpürgeler ve espresso makineleri gibi küçük ev aletleri önceki aylara kıyasla güçlü bir satış artışı yakaladı. Özellikle espresso makinesi satışlarında yüzde 181'lik dikkat çekici bir yükseliş görüldü.

Kasım ayında satış adetlerini artıran diğer ürünler arasında oyun konsolları, lazer epilasyon cihazları, telefon ekran koruma hizmeti ve şarj cihazları da yer aldı. Akıllı telefon kategorisinde 128 GB ve 256 GB depolama kapasiteli modeller öne çıktı. Siyah renk açık ara en çok tercih edilen renk olurken, onu mavi, beyaz ve yıldız tonları izledi. Televizyon tarafında ise tüketiciler ağırlıklı olarak 65, 55, 75, 50 ve 77 inç ekran boyutlarını tercih etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
