Xiaomi 17 Pro Max fiyatı ne kadar, Türkiye fiyatı ne kadar? Xiaomi 17 Pro Max özellikleri neler?

Akıllı telefon pazarında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max modellerini resmi olarak tanıttı. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, Leica imzalı kamera sistemi, güçlü batarya seçenekleri ve şık tasarımıyla dikkat çeken yeni amiral gemileri, teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı. Peki, Xiaomi 17 Pro ve Pro Max Türkiye'ye ne zaman gelecek, Xiaomi 17 Pro Max fiyatı ne kadar, Türkiye fiyatı ne kadar? Xiaomi 17 Pro VE Xiaomi 17 Pro Max'ın fiyat ve özellik bilgileri haberimizde!

XİAOMI 17 PRO MAX FİYATI NE KADAR?

Xiaomi 17 Pro Max, Çin'de 5999 yuan (yaklaşık 841 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyat, cihazın 12GB RAM ve 512GB depolama kapasitesine sahip giriş modeline ait. Daha yüksek bellek ve depolama seçenekleri tercih edildiğinde fiyat artış gösteriyor.

12GB + 512GB: 5999 yuan (841 dolar)

16GB + 512GB: 6299 yuan (883 dolar)

16GB + 1TB: 6999 yuan (981 dolar)

Bu fiyatlandırma, Xiaomi'nin önceki Pro Max serilerine göre daha rekabetçi bir noktada konumlandığını gösteriyor. Özellikle 1TB depolama seçeneği, yoğun içerik üreten kullanıcılar için önemli bir tercih olabilir.

XİAOMI 17 PRO NE KADAR?

Küçük ekranı ve daha kompakt yapısıyla dikkat çeken Xiaomi 17 Pro, 4999 yuan (yaklaşık 700 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. Pro Max modeline göre daha uygun fiyatlı olan cihaz, yine üst düzey donanım özellikleriyle geliyor.

12GB + 256GB: 4999 yuan (700 dolar)

12GB + 512GB: 5299 yuan (742 dolar)

16GB + 512GB: 5599 yuan (785 dolar)

16GB + 1TB: 5999 yuan (841 dolar)

Bu fiyat aralığı, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı depolama ve RAM seçenekleriyle esneklik sağlıyor.

XİAOMI 17 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Xiaomi'nin resmi Türkiye fiyatlandırması henüz açıklanmasa da, vergiler ve ek maliyetler göz önünde bulundurulduğunda fiyatların Çin fiyatlarına kıyasla daha yüksek olması bekleniyor.

Xiaomi 17 Pro Max'in Türkiye'de 55.000 TL ile 65.000 TL arasında bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel.

Xiaomi 17 Pro'nun ise 45.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkabileceği öngörülüyor.

Bu tahminler, 2025 yılı itibarıyla döviz kuru, ÖTV ve KDV oranları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara dayanıyor.

XİAOMI 17 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi 17 Pro Max, tasarım ve donanım açısından serinin en güçlü modeli olarak öne çıkıyor. İşte cihazın öne çıkan teknik özellikleri:

Ekran: 6.9 inç, 120Hz yenileme hızı, 3500 nit parlaklık, AMOLED panel, Dragon Crystal Glass 3 koruma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12GB / 16GB

Depolama: 512GB / 1TB

Arka Kamera:

50 MP f/1.7 Light Hunter 950L ana kamera

50 MP ultra geniş açı kamera

50 MP Leica periskop telefoto kamera (115 mm odak uzaklığı, 20 cm minimum odaklama mesafesi)

Ön Kamera: 50 MP f/2.2

Batarya: 7500 mAh, 100W kablolu / 50W kablosuz hızlı şarj

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2

Boyut ve Ağırlık: 162.9 x 77.6 x 8 mm, 219 g

Bu özelliklerle Xiaomi 17 Pro Max, kamera kalitesi, ekran parlaklığı ve devasa bataryasıyla rakiplerine meydan okuyor.

XİAOMI 17 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi 17 Pro, Pro Max modeline kıyasla daha kompakt boyutlarda geliyor ancak performans anlamında benzer bir deneyim sunuyor.

Ekran: 6.3 inç, AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 3500 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12GB / 16GB

Depolama: 256GB / 512GB / 1TB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açı + 50 MP Leica telefoto

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 6300 mAh, 100W hızlı şarj

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4

Özellikle 6.3 inçlik ekranı sayesinde tek elle kullanım kolaylığı sunan Xiaomi 17 Pro, kompakt tasarımı tercih eden kullanıcılar için güçlü bir alternatif olacak.

XİAOMI 17 PRO TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Xiaomi'nin global lansman takvimi doğrultusunda Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinin 2025'in son çeyreğinde Türkiye pazarına giriş yapması bekleniyor. Türkiye'de Xiaomi'nin resmi distribütörleri, lansmandan kısa süre sonra cihazları satışa sunma eğiliminde. Dolayısıyla kullanıcılar, yeni Pro serisini Kasım-Aralık 2025 döneminde raflarda görebilecek.