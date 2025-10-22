Mısır Çarşısı'nda hırsızlık: 25 akıllı telefon çalındı

'SATACAK HİÇBİR CİHAZIM KALMADI'

Mısır Çarşısı'nda kapalı olan kepengin altından girilip, piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 25 akıllı cep telefonu çalınan dükkanın sahibi Ramazan Deniz (22), mağduriyetinin çok büyük olduğunu söyledi. Deniz, "Gece saat 02.30 civarında hırsızlar iş yerimin kepengi kaldırarak içeri girdi. Dükkanımdaki tüm cep telefonlarını alan hırsızlar, satacak bir tane bile cihaz bırakmadı. Küçük esnaf olduğum için bu benim için çok büyük bir zarar. Yetkililerden, olayı gerçekleştiren kişilerin bir an önce yakalanmasını ve iş yerimdeki zararın giderilmesini istiyorum" dedi.