Düzce'de kaçakçılığa göz açtırılmıyor

Düzce'de Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak malzemeler ele geçirildi.

Emniyet ve Jandarma Birimlerimizce suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla icra edilen faaliyetler devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmada 5 adet akıllı telefon, 15 adet elektronik sigara, 4 adet düğme kamera ve 17 adet kulaklık ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ise 3 şahsa işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE