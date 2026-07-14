Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar! Geri sayım başladı

Akıllı telefon ithalatına ilişkin gözetim uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, ithal edilen cep telefonları için esas alınan gözetim kıymeti yüzde 25 artırıldı.

GÖZETİM KIYMETİ 250 DOLARA ÇIKARILDI

Yeni düzenlemeye göre, ithalat sırasında gözetim uygulamasında esas alınan birim değer 200 dolardan 250 dolara yükseltildi.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ithalat işlemlerinde gözetim kıymeti 250 dolar olarak uygulanacak.

10 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Tebliğde, düzenlemenin yayımlandığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilirken, yeni uygulama 10 Ağustos itibarıyla hayata geçirilecek.

UYGUN FİYATLI TELEFONLAR ETKİLENEBİLİR

Yeni düzenlemenin özellikle düşük fiyatlı akıllı telefonların ithalat maliyetlerini artırabileceği değerlendiriliyor.

Sektör değerlendirmelerine göre, ithalatçılar 250 doların altında fatura ibraz etseler bile vergilendirme gözetim kıymeti olan 250 dolar üzerinden yapılabilecek. Bu durumun özellikle giriş ve orta segment akıllı telefonların maliyetlerini yükseltebileceği, artan maliyetlerin de satış fiyatlarına yansıyabileceği ifade ediliyor.

HEDEF VERGİ KAYIPLARINI AZALTMAK

Düzenlemenin, eksik faturalandırma uygulamalarının önüne geçilmesi, vergi kayıplarının azaltılması ve Türkiye'de üretim yapan firmaların desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, döviz kurundaki hareketliliğe ek olarak gözetim kıymetindeki artışın uygun fiyatlı telefonlara erişimi zorlaştırabileceğini, buna karşılık Türkiye'de üretim yapan markalar açısından rekabet avantajı sağlayabileceğini değerlendiriyor.