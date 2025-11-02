Haberler

Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Güncelleme:
Dünyanın köklü telefon üreticilerinden Motorola, Türkiye pazarına dönüyor. Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre, Motorola markalı akıllı telefonlar ve aksesuarlar yeniden Türkiye'de satışa sunulacak.

KAP'a yapılan duyuruda, İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında Motorola markalı cep telefonları ve aksesuarlarının Türkiye distribütörlüğü için görüşmelere başlandığı belirtildi.

97 YIL ÖNCE KURULDU

1928'de kurulan Motorola, kullanıcıların dünyayla bağlantı kurma ve paylaşma biçimlerini dönüştürmeyi hedefleyen global bir marka olarak tanınıyor. Şirketin amacı, günlük yaşamı herkes için daha kolay ve keyifli hale getirecek daha geniş bir mobil cihaz ve hizmet yelpazesi sunmak.

AKILLI TELEFON PAZARINDA REKABET ARTACAK

Türkiye'de Apple, Microsoft, HyperX ve Huawei gibi markaların distribütörlüğünü üstlenen İndeks Bilgisayar, Motorola'nın dönüşüyle birlikte akıllı telefon pazarında rekabetin yeniden artmasına katkı sağlayacak.

Motorola'nın Türkiye'ye dönüşü, son dönemde daralan akıllı telefon pazarında yeni bir dinamizm yaratabilir. İndeks ilgisayar'ın tecrübesi ve Motorola'nın marka gücü birleştiğinde, sektördeki rekabetin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Kripto para piyasası inişli çıkışlı bir piyasa, ancak Limudia'nın platformu ve yöntemleri bunu istikrarlı bir yolculuğa dönüştürmeme yardımcı oldu. Onunla işlem yapmaya başladığımdan beri 263.000 doların üzerinde kazanç elde ettim. Yaklaşımı güvenilir ve etkili. İşlem yapmaya başlamak istiyorsanız, @Mudiatrading adresinden Telegram'dan kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

