Üniversite öğrencileri için ÖTV muafiyetiyle akıllı telefon dönemi geliyor. MHP tarafından Meclis'e sunulan yeni kanun teklifi, öğrencilerin cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazları ÖTV ödemeden satın alabilmesini öngörüyor. Peki, Öğrenciye ÖTV'siz telefon Meclis'te kabul edildi mi? Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon şartları nedir, hangi modellerde geçerli? Detaylar...

ÖĞRENCİYE ÖTV'SİZ TELEFON MECLİS'TE KABUL EDİLDİ Mİ?

Son dönemde, yükseköğretim öğrencilerine yönelik elektronik cihazlarda vergi muafiyeti getiren yeni bir kanun teklifi gündeme geldi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından hazırlanan teklif, 2025 yılında resmî olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye sunuldu.

Teklifin içeriğine göre, üniversite öğrencilerinin alacağı cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik cihazlar; fiyatına, markasına veya menşeine bakılmaksızın Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulacak.

ÖĞRENCİYE ÖTV'SİZ AKILLI TELEFON ŞARTLARI NEDİR?

Yeni kanun teklifinin öngördüğü başlıca kriterler şöyle:

Öğrencinin üniversite öğrencisi olması, yani yükseköğretim statüsünde bulunması gerekiyor.

Alınacak cihazın "sıfır" olması; kullanılmış veya ikinci el cihazlar bu muafiyetin kapsamında değil.

Fiyat sınırı veya marka / menşei sınırlaması olmaksızın, pahalı modeller de vergi muafiyetinden yararlanabilecek.

Teklifin gerekçesinde yer alan "iki yıl boyunca cihazın kullanımına devam edilmesi" şartı: muafiyet yalnızca bir defaya mahsus ve cihaz alındıktan sonra iki yıl süreyle satılmama taahhüdünü kapsıyor.

Eğer bu şartlar sağlanırsa, üniversite öğrencileri istedikleri akıllı telefonu ÖTV ve KDV ödemeden satın alabilecek.

ÖĞRENCİYE ÖTV'SİZ AKILLI TELEFON DESTEĞİ HANGİ MODELLERDE GEÇERLİ?

Teklif, fiyat veya marka kısıtı getirmediği için — teoride — tüm sıfır akıllı telefon, tablet ve bilgisayar modelleri bu muafiyetten yararlanabiliyor.

Basında örnek teşkil etmesi amacıyla yer alan tabloya göre, öğrenciler yasalaşması durumunda aşağıdaki popüler telefonlarda ÖTV maliyetinden kurtulabilecek:

iPhone 17 Pro — ÖTV'siz fiyat: 71.999 TL (ÖTV'li fiyat: 107.999 TL)

iPhone 17 — ÖTV'siz fiyat: 51.999 TL (ÖTV'li: 77.999 TL)

iPhone Air — ÖTV'siz fiyat: 65.332 TL (ÖTV'li: 97.999 TL)

Samsung Galaxy S25 Ultra — ÖTV'siz fiyat: 62.332 TL (ÖTV'li: 93.499 TL)

Samsung Galaxy S25 — ÖTV'siz fiyat: 40.999 TL (ÖTV'li: 61.499 TL)

Samsung Galaxy Z Fold7 — ÖTV'siz fiyat: 72.999 TL (ÖTV'li: 109.499 TL)

Aynı şekilde, tablet veya bilgisayar gibi diğer elektronik cihazlar da teklife dahil olduğu için bu muafiyetten yararlanabilecek, yeter ki "sıfır cihaz" ve "iki yıl kullanım" şartı sağlansın.

ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ ELEKTRONİK CİHAZ TEKLİFİNDE TELEFON FİYATLARI NE KADAR DÜŞECEK?

Teklif yasalaşırsa, yüksek fiyatlı akıllı telefonlarda ciddi bir indirimin önü açılmış olacak. Örnek fiyatlar şu şekilde:

iPhone 17 Pro gibi üst seviye bir modelde ÖTV'siz fiyat, ÖTV'li fiyata göre yaklaşık %33–35 daha düşük.

Orta-üst segment Samsung Galaxy S25 Ultra modelinde de fiyat 93.499 TL'den 62.332 TL'ye iniyor; bu da yaklaşık %33 indirim anlamına geliyor.

Orta segmente yakın Samsung Galaxy S25 modelinde ise 61.499 TL yerine 40.999 TL'ye düşüş — bu da yaklaşık %33–34 gibi bir indirim.

Bu tablo, özellikle bütçesi sınırlı olan öğrenciler için pahalı akıllı telefon alma fırsatını yeniden gündeme getiriyor. İndirim yalnızca alt-orta segment değil, üst segment cihazları da kapsıyor. Düzenlemenin diğer cihazları (tablet, bilgisayar) da kapsaması, yalnızca telefon değil, ders, uzaktan eğitim, proje ve araştırma gibi ihtiyaçlara yönelik cihazlarda da fiyat avantajı anlamına geliyor.