Piyasan çekildiler! Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek

Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus, 2026 yılı içinde yeni bir akıllı telefon modeli tanıtmayacağını ve mobil pazar faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Taipei Nangang Fuar Merkezi'nde düzenlenen özel etkinlikte verdiği mesajda, artık Zenfone ve ROG Phone gibi akıllı telefon serileri için yeni ürünlerin geliştirilmeyeceğini resmen doğruladı.

Shih'in açıklamasına göre Asus, akıllı telefon pazarındaki bu kararını "uzun vadeli stratejik dönüşüm" olarak nitelendiriyor ve şirket kaynaklarını önümüzdeki dönemde yapay zekâ (AI), robotik sistemler, akıllı gözlükler ve kurumsal bilgisayar çözümleri gibi alanlara yönlendirecek.

MOBİL PAZARDAN ÇEKİLİŞ, TAM ÇIKIŞ MI?

Şirket yetkilileri yeni modellerin üretimine son verildiğini belirtirken, Asus'un mobil pazardan tamamen çıkıp çıkmayacağı konusunda net bir ifade kullanmadığına dair uluslararası teknoloji basınında değerlendirmeler de yer alıyor. Bazı kaynaklar bu adımı sadece "belirsiz bir ara / duraklama" olarak değerlendirirken, farklı analizler mobil işten tamamen çekilme sinyali taşıdığını belirtiyor.

Tüketici elektroniği pazarındaki zorlu rekabet, üretim maliyetlerinin yükselmesi ve Asus'un telefonlarının pazardaki sınırlı etkisi gibi faktörler, şirketin bu stratejik kararında etkili oldu.

MEVCUT CİHAZLARA DESTEK SÜRECEK

Asus, halihazırda piyasada bulunan akıllı telefon sahiplerine yönelik bakım, yazılım güncellemeleri ve garanti hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini de özellikle vurguladı. Bu durum, kullanıcı güvenini korumaya dönük adım olarak değerlendiriliyor.

SEKTÖRDE ETKİLERİ NE OLUR?

Zenfone ve ROG Phone serileri, özellikle Android pazarında yıllardır yer alan modeller olarak biliniyordu; bu iki dizinin artık yeni modellerle güncellenmeyecek olması, Asus'un mobil pazardaki varlığını büyük ölçüde sonlandırdığı yorumlarına yol açtı.