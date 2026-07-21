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Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
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Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın ABD ve Avrupa pazarından çekilme kararı, bu bölgelerdeki rekabet dengesini değiştirecek. Şirketin geri adım atmasıyla birlikte Apple ve Samsung'un pazardaki hakimiyetini daha da artırması ve satışlarını güçlendirmesi beklenirken, tüketicilerin tercih edebileceği marka sayısı da azalacak.

  • OnePlus, ABD ve Avrupa'da yeni akıllı telefon piyasaya sürmeyeceğini duyurdu.
  • OnePlus'ın pazardan çekilmesi, ABD'de Apple ve Samsung'un pazar hakimiyetini artıracak.
  • OnePlus, yeniden yapılanma süreci kapsamında ağırlıklı olarak Çin pazarına odaklanacak.

Akıllı telefon sektöründe önemli bir değişim yaşanıyor. Çin merkezli OnePlus, yaptığı açıklamayla ABD ve Avrupa'da yeni akıllı telefon piyasaya sürmeyeceğini duyurdu. Kararın, şirketin yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olduğu belirtilirken, mevcut kullanıcıların satış sonrası destek ve yazılım güncellemelerinin devam edeceği ifade edildi.

APPLE VE SAMSUNG'UN ELİ GÜÇLENİYOR

OnePlus'ın pazardan çekilmesi, özellikle ABD'de Apple ve Samsung'un hakimiyetini daha da artıracak bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre şirketin ayrılmasıyla tüketicilerin tercih edebileceği marka sayısı azalırken, iki teknoloji devinin pazar payını büyütmesi bekleniyor.

BİR DÖNEM "AMİRAL GEMİSİ KATİLİ" DİYE ANILIYORDU

2013 yılında kurulan OnePlus, güçlü donanımı uygun fiyatla sunması nedeniyle teknoloji dünyasında "amiral gemisi katili" olarak ün kazanmıştı. Ancak son yıllarda artan rekabet, yükselen üretim maliyetleri ve şirketin strateji değişikliği markanın küresel faaliyetlerini daraltmasına neden oldu. OnePlus'ın bundan sonraki süreçte ağırlıklı olarak Çin pazarına odaklanacağı belirtiliyor. 

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

dün emekli aylığımı alıp eminönüne gittim bir seneden fazladır ekranı kırık telefonun ekranını bin liraya değiştirdim gözlükte kırıktı tamir olmadı gelecek aya yenisini alacağım teknolojinin bana yetenini en üst seviyeden kullanıyorum insanlar tüketime alıştırılmış nasıl olsa aldıkları parayla bir şey yapamayacağız diye düşünüp har vurup harman savuruyor.

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