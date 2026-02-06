NASA astronotların akıllı telefon kullanmasına izin verecek
NASA, astronotların Crew-12 ve Artemis II misyonlarında son model akıllı telefonlarını kullanabileceklerini açıkladı. Bu adım, ekiplerin aileleriyle özel anları paylaşmalarını ve ilham verici görüntüler yakalamalarını sağlamak amacıyla atıldığı belirtildi.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotların son model akıllı telefonlarını Ay misyonlarında kullanabileceğini açıkladı.
NASA Direktörü Jared Isaacman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu ayki Crew-12 ve mart ayındaki Artemis II misyonlarında astronotların son model akıllı telefonlarıyla uçabileceğini duyurdu.
Isaacman, "Ekiplerimize aileleri için özel anları yakalamaları ve ilham verici görüntüleri dünyayla paylaşmaları için araçlar sağlıyoruz." ifadesini kullanarak, bu adımı "doğru yönde atılmış küçük bir adım" olarak niteledi.