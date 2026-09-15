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İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı! Müşteriler büyük panik yaşadı

İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı! Müşteriler büyük panik yaşadı
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Yenilenmiş cep telefonu alım-satımı yapan EasyCep'in internet sitesi ve bazı hesaplarının kapanması müşterilerde endişeye neden oldu. Ödeme alamadığını belirten müşterilerin iddialarına yanıt veren şirket yönetimi, gecikmelerin sona erdiğini ve ödemesini alamayan müşterinin bulunmadığını açıkladı. İnternet sitesinin ise yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

  • EasyCep'in kurumsal internet sitesine erişilememesi ve bazı hesaplarının faal olmaması üzerine müşteriler açıklama talebinde bulundu.
  • Bazı müşteriler, satmak üzere EasyCep'e gönderdikleri telefonların ücretlerini alamadıklarını öne sürdü.
  • EasyCep Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Özdemir, şirketin İstanbul'da 6, diğer şehirlerde 12 olmak üzere toplam 18 mağazasının faaliyetlerine devam ettiğini ve parasını almayan müşteri bulunmadığını belirtti.

Yenilenmiş cep telefonu sektöründe faaliyet gösteren EasyCep'e ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Şirketin kurumsal internet sitesine erişilememesi ve bazı hesaplarının faal olmaması üzerine müşterilerden açıklama talepleri geldi.

TELEFONLARINI GÖNDERDİLER, ÖDEME ALAMADIKLARINI SÖYLEDİLER

Bazı müşteriler, satmak üzere EasyCep'e gönderdikleri telefonların ücretlerini alamadıklarını öne sürdü. Şirketin bazı mağazalarındaki stantların boş olduğu, internet sitesi ve hesaplarının da kapalı ya da faal olmadığı yönünde iddialar dile getirildi.

EASyCEP'TEN İDDİALARA YANIT

NTV'nin haberine göre EasyCep Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Özdemir ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Şirketin 18 mağazasının faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Özdemir, İstanbul'da 6, diğer şehirlerde ise 12 mağazalarının bulunduğunu ifade etti.

Özdemir, ödemelere ilişkin, "Ocak ve Şubat ayında ödemelerde gecikme olmuştu, şu anda parasını almayan müşterimiz yok." dedi.

"İNTERNET SİTESİNİ YENİLEDİĞİMİZ İÇİN KAPATTIK"

İnternet sitesinin neden erişime kapalı olduğuna da açıklık getiren Özdemir, "İnternet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı yenileme için kapattık. Gün içinde internet sitemiz faaliyete geçecek." ifadelerini kullandı.

SİTEDE "PLANLI BAKIM" MESAJI

EasyCep'in internet sitesine girmek isteyen kullanıcılar ise "Planlı bakım çalışması. Sistemimizi iyileştiriyoruz. Kısa süre içinde geri döneceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." mesajıyla karşılaşıyor.

Kaynak: Haberler.com
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