Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönem Türkiye pazarından çekilmesiyle gündeme gelen dünyaca ünlü akıllı telefon markası Motorola, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkıyor. Teknoloji devinin, stratejik bir iş birliğiyle Türkiye'de yeniden faaliyet göstermeye hazırlandığı öğrenildi.

  • İndeks Bilgisayar, Motorola markalı akıllı telefon ve aksesuarların distribütörlüğü için Lenovo Ireland International Ltd. ile resmi görüşmelere başladı.
  • Motorola'nın Türkiye pazarına dönüş sürecinin ilk resmi adımı 30 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimle duyuruldu.
  • Motorola'nın Türkiye'de satışa sunulması beklenen modeller arasında Razr 50 Ultra, Edge 50 Pro ve ThinkPhone by Motorola bulunuyor.

Motorola'nın Türkiye'ye dönüş planının merkezinde, ülkenin önde gelen teknoloji dağıtım şirketlerinden İndeks Bilgisayar bulunuyor. Şirket, Motorola markalı akıllı telefon ve aksesuarların distribütörlüğü için Lenovo Ireland International Ltd. ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Söz konusu gelişme, 30 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle kamuoyuna duyuruldu. Açıklamaya göre yürütülen bu görüşmeler, Motorola'nın Türkiye pazarına dönüş sürecinin ilk resmi adımını oluşturuyor.

LENOVO MÜDÜRÜ DE PLANI DOĞRULADI

Motorola'nın geri dönüş planlarını Lenovo Türkiye Ülke Müdürü de doğruladı. Yetkili, "Motorola markalı akıllı telefonlarımızı Türkiye'ye getirme ihtimalimizin yüksek olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Şimdi bu süreç resmen başladı" sözleriyle dönüş sürecinin başladığını resmen duyurdu.

Motorola'nın hangi modellerle Türkiye pazarına giriş yapacağı henüz kesinleşmedi. Ancak global pazarda dikkat çeken Razr 50 Ultra, Edge 50 Pro ve ThinkPhone by Motorola modellerinin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Bu modeller, özellikle katlanabilir ekran teknolojisi ve amiral gemisi donanım özellikleriyle Türkiye'deki rekabeti artırabilir.

2015-2016 yıllarında Türkiye operasyonlarını sonlandıran Motorola, bu kez Lenovo çatısı altında ve güçlü dağıtım kanallarıyla yeniden sahneye çıkıyor. Marka, geçmişte bıraktığı boşluğu doldurmak ve uzun soluklu bir varlık oluşturmak istiyor. Teknoloji dünyasında LG ve Nokia gibi markaların çekilmesinin ardından, Motorola'nın dönüşü sektörde yeniden heyecan yarattı. Türkiye'deki teknoloji meraklıları için bu dönüş, pazarın rekabet dinamiklerini yeniden şekillendirebilir.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

Yani başarılar dilerim tabi fakat bende telefonumu yenilemeyi düşünüyoruj. 2021 yılında aldığımız poco x3 pronun bugün ne yazıkki parasal bir karşılığı olmuyor ki ozamnda iyi para vermiştim bu yüzden bugün kalkıp 40 50 bin lira telefona vermeyi düşünmüyorum androidde maksimum 20 bine en iyi performans çünkü ne yazıkki apple gibi gelecekte güzel birşekilde para getirisi olmuyor cihazların, firmalarda geri alım yapmıyor bu yüzden android zor.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet KOŞAY:

desene verilerimiz direkt israile akacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title