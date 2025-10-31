Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Motorola'nın Türkiye'ye dönüş planının merkezinde, ülkenin önde gelen teknoloji dağıtım şirketlerinden İndeks Bilgisayar bulunuyor. Şirket, Motorola markalı akıllı telefon ve aksesuarların distribütörlüğü için Lenovo Ireland International Ltd. ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Söz konusu gelişme, 30 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle kamuoyuna duyuruldu. Açıklamaya göre yürütülen bu görüşmeler, Motorola'nın Türkiye pazarına dönüş sürecinin ilk resmi adımını oluşturuyor.

LENOVO MÜDÜRÜ DE PLANI DOĞRULADI

Motorola'nın geri dönüş planlarını Lenovo Türkiye Ülke Müdürü de doğruladı. Yetkili, "Motorola markalı akıllı telefonlarımızı Türkiye'ye getirme ihtimalimizin yüksek olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Şimdi bu süreç resmen başladı" sözleriyle dönüş sürecinin başladığını resmen duyurdu.

Motorola'nın hangi modellerle Türkiye pazarına giriş yapacağı henüz kesinleşmedi. Ancak global pazarda dikkat çeken Razr 50 Ultra, Edge 50 Pro ve ThinkPhone by Motorola modellerinin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Bu modeller, özellikle katlanabilir ekran teknolojisi ve amiral gemisi donanım özellikleriyle Türkiye'deki rekabeti artırabilir.

2015-2016 yıllarında Türkiye operasyonlarını sonlandıran Motorola, bu kez Lenovo çatısı altında ve güçlü dağıtım kanallarıyla yeniden sahneye çıkıyor. Marka, geçmişte bıraktığı boşluğu doldurmak ve uzun soluklu bir varlık oluşturmak istiyor. Teknoloji dünyasında LG ve Nokia gibi markaların çekilmesinin ardından, Motorola'nın dönüşü sektörde yeniden heyecan yarattı. Türkiye'deki teknoloji meraklıları için bu dönüş, pazarın rekabet dinamiklerini yeniden şekillendirebilir.