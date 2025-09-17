Vodafone'dan Z Kuşağı ve Alfa Kuşağı'nın akıllı telefon kullanımlarına dair araştırma

Vodafone'un Avrupa'da 4 bini aşkın gençle yapılan yeni araştırmasına göre, Türkiye'de 11-17 yaş arası gençlerin yüzde 76'sı, 16-17 yaş arası gençlerin ise yüzde 98'i ekran başında geçirdikleri süreyi azaltmak istiyor. Vodafone, gençlerin yetişkinlikten önce denemesi gereken ve nostaljik çevrimdışı aktivitelerden oluşan bir liste de oluşturdu. "18 Yaşından Önce Yapılacak 18 İş" isimli listede, doğal su kaynaklarında yüzmekten yiyecek aramaya ve kamp ateşinde yemek pişirmeye kadar pek çok ilgi çekici madde yer alıyor.

Vodafone, Avrupa'da 4 bini aşkın gençle yapılan yeni ve önemli bir araştırmaya imza attı. "2025 Z Kuşağı ve Alfa Akıllı Telefon Araştırması", dijital farkındalığa sahip, ekran başında geçirilen zamanı azaltmaya motive olmuş ve daha fazla çevrimdışı aktivite arayan bir nesli ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, Türkiye'de 11-17 yaş arası gençlerin yüzde 76'sı ekran başında geçirdikleri süreyi azaltmak istiyor. Bu oran 16-17 yaş arası gençlerde yüzde 98'e yükseliyor. Gençlerin yüzde 77'si gerçek hayatta yapabilecekleri daha fazla şey olmasının telefonlarını daha sağlıklı kullanmalarına yardımcı olacağını söylerken, yüzde 96'sı çevrimdışı olmalarına ve yerel etkinlikleri keşfetmelerine yardımcı olacak araçlar istiyor. Yüzde 91'i ise arkadaşları ve aileleriyle gerçek hayatta yaşadıkları anların onlara çevrimiçi içerikten daha fazla mutluluk verdiğini söylüyor.

Araştırmayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: "Vodafone'un Avrupa genelinde yaptırdığı araştırma, günümüz gençlerinin dijital kullanım alışkanlıklarına ışık tutuyor. Gençler telefonlarına bağlı kalmak istemediklerini ve daha fazla gerçek hayat alternatifine ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Bağlanabilirliğin ötesine geçmeyi ve dijital refahı somut yollarla desteklemek hepimizin sorumluluğu. Akıllı telefonların gerçek yaşam deneyimlerine erişmeye yardımcı olacak şekilde kullanılması önem taşıyor."

Arkadaş ve aile ile geçirilen zaman önemli

Araştırma, Türkiye'ye dair başka sonuçlar da sunuyor. Görüşülenlerin yüzde 74'ü en anlamlı çocukluk anılarının çoğunlukla internetten uzak, dışarda, arkadaşları ve aileleriyle gerçekleştiğini belirtiyor. Yüzde 65'i günümüz çocuklarının, kendi büyüme çağlarında yaşadıkları yaz anılarını ve deneyimlerini kaçırdıklarını düşünüyor. Ebeveynlerin yüzde 59'u çocuklarını açık havada oynamaya teşvik ediyor. Ebeveyn olmayanların yüzde 42'si çocukluklarında bir günü tamamen internetsiz geçirmenin çok değerli olduğunu ve bugünün çocuklarının da bunu yaşayabilmesini istediğini belirtiyor.

Diğer yandan, 11-17 yaş çocukların yüzde 51'i hiç meteor yağmuru izlemediğini, yüzde 50'si hiçbir kıyafet dikmediğini ya da tasarlamadığını belirtiyor. Yüzde 73'ü yaz tatillerinde genellikle arkadaşlarıyla ve aileleriyle dışarı çıktığını belirtiyor. Yüzde 65'i yaz tatillerinde telefonunda vakit geçirdiğini söylüyor. Yüzde 64'ü yaz tatillerinde seyahat ettiğini söylüyor. Yüzde 41'i akıllı telefonları olmadan bir yaz tatili yaşamayı isteyeceklerini belirtirken, yüzde 28'i istemediğini, yüzde 31'i de kararsız olduğunu belirtiyor.

Gençler için keyifli aktiviteler

Vodafone, gençlerin ekranların ötesinde yazın güzelliklerini yeniden keşfetmelerine yardımcı olmak için, her gencin yetişkinlikten önce denemesi gereken nostaljik ve keyif dolu çevrimdışı aktivitelerden oluşan bir liste de oluşturdu. "18 Yaşından Önce Yapılacak 18 İş" isimli listede, doğal su kaynaklarında yüzmekten yiyecek aramaya ve kamp ateşinde yemek pişirmeye kadar pek çok ilgi çekici madde yer alıyor. Liste, kendi kuşakları için daha sağlıklı teknoloji alışkanlıklarını şekillendirmeye yardımcı olan 11-17 yaş arası gençlerden oluşan ve tüm Avrupa'yı kapsayan Vodafone Gençlik Konseyi tarafından ortaklaşa oluşturuldu; Censuswide tarafından 928 Türk genç ve ebeveynle yapılan destekleyici bir anketle hayata geçirildi.

Kuşaklar arası fark büyük

Günümüzde gençler dijital ortamda yetişmelerine rağmen daha iyi bir denge istiyor. Anket, günümüz çocukları ile Y kuşağı (29-44) ve X kuşağı (45-60) arasında güçlü bir kuşak farkı olduğunu ortaya koyuyor. Gençlerin birçoğu, ebeveyninin karakterlerinin şekillenmesinde rol oynayan deneyimlerden yoksun bulunuyor. Listede yer alan etkinlikler, birçok Avrupalı gencin kaçırdıklarını söyledikleri deneyimlerden ve ebeveynlerin en sevdikleri yaz anılarından esinlenerek oluşturuldu.

Ebeveynler çocukları için endişeli

Araştırmaya göre, Türk ebeveynlerin yüzde 90'ı bugün çocuklarının kendi karakterlerinin şekillenmesine yardımcı olan deneyimleri kaçırdıklarından endişe ediyor. Türk ebeveynlerin en önemli çocukluk anıları arasında bir arkadaşının kapısını çalıp oyun oynamasını istemek (yüzde 47), tüm günü çevrimdışı geçirmek (yüzde 42) ve açık alanlarda masa oyunları oynamak veya uçurtma uçurmak (yüzde 40) yer alıyor.

"18 Yaşından Önce Yapılacak 18 İş" listesinin tamamı ise şöyle:

"Bir arkadaşınızın kapısını çalın ve birlikte zaman geçirip geçiremeyeceğinizi sorun.

Bütün bir günü çevrimdışı geçirin.

Açık bir alanda uçurtma uçurun.

Arkadaşlarınızla ve ailenizle masa oyunları veya kart oyunları oynayın.

Deniz kenarına gidin.

Arkadaşlarınızla veya ailenizle balık tutmaya gidin.

Yıldızların altında uyuyun.

Doğal su kaynaklarında yüzmeyi deneyin.

Kamp ateşinde yemek pişirin.

Belirli bir hedef olmadan saatlerce bisiklet sürün.

Büyükanne ve büyükbabaları ziyaret edin, hikayelerini dinleyin.

Bir mektup veya kartpostal yazın ve postalayın.

Güneşin doğuşunu izleyin.

Çubuklardan, battaniyelerden veya kartondan bir kale inşa edin.

Saatlerce çizin veya karalayın.

Bir kıyafet tasarlayın/dikin.

Kumdan kale yapın.

Kırmızı orman meyvesi toplayın. - İSTANBUL