Teknosa'nın 2025 verilerinde akıllı telefon ve küçük ev aletleri öne çıktı

Teknosa, 2025'e ilişkin teknoloji alışveriş eğilimleri ile en çok tercih edilen ürünleri açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji perakendeciliği alanında faaliyet gösteren Teknosa'nın 2025 verilerinde akıllı telefonlar, en çok satın alınan ürünler listesindeki liderliğini korudu.

İş, eğitim ve eğlence süreçlerinin önemli parçası olan LCD TV, tablet ve dizüstü bilgisayarlar da popülerliğini sürdürdü.

Küçük ev aletleri kategorisi, son yıllardaki yükseliş eğilimini 2025'te de devam ettirdi. Özellikle şarjlı süpürge, robot süpürge, espresso makineleri ve epilasyon cihazlarına olan ilgi artış gösterdi. Verilere göre, robot süpürge satışları yüzde 52, epilasyon cihazı satışları ise yüzde 55 yükseldi.

Teknosa verilerine göre, tüketici tercihleri yaş grupları bazında farklılık gösterdi. Genç tüketiciler yoğunlukla bluetooth kulaklıklara ilgi gösterirken, 30'lu yaş grubunda akıllı saatler, 40'lı yaş grubunda ise tabletler ön plana çıktı.

Akıllı telefon tercihlerinde tüketiciler ağırlıklı olarak 128 GB ve 256 GB depolama alanına sahip modellere yöneldi. Renk tercihlerinde siyah açık ara birinci olurken, bunu mavi, yıldız, beyaz, gri ve gece tonları izledi.

Televizyon kategorisinde ise ekran boyutlarına olan ilgi bir önceki yılın eğilimini sürdürdü. En çok tercih edilenler 65, 55, 75 ve 50 inç modeller olurken, 77 inç televizyonlara olan talep geçen yıla kıyasla artış kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yenginer, "2025'te teknoloji alışverişlerinde hem günlük hayatı kolaylaştıran ürünlere hem de uzun vadeli kullanım sunan cihazlara olan ilginin güçlendiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kullanıcıların ihtiyaçlarına değer katan, performans ve konforu bir arada sunan ürünlere yöneldiğini aktaran Yenginer, şunları kaydetti:

"Bu tablo teknolojinin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelerek, temel bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Biz de Teknosa olarak ürün ve hizmetlerimizi tüketici beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyor, tüm kanallarımızda kolay, erişilebilir ve fark yaratan bir deneyim sunmaya odaklanıyoruz."