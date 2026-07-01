Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 58 akıllı telefon, binlerce paket sigara ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, M.Y'ye ait iş yerlerinde kaçak malzemelerin bulunduğunu tespit etmesi üzerine adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 58 akıllı cep telefonu, bin 230 paket sigara, 20 kilogram kaçak çay, 5 doğrayıcı, 4 elektrikli çaycı, 3 saç şekillendiricisi, 3 atom makinası, 2 kahve öğütme makinesi, ütü, termos ve elektrikli ısıtıcı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.