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Tokyo'daki havalimanında British Airways yolcu uçağında akıllı telefon alev aldı

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Tokyo Haneda Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan British Airways uçağında bir yolcuya ait akıllı telefon alev aldı. Mürettebat yangını söndürdü, 211 kişi yara almadan kurtuldu. Uçak gecikmeli olarak Londra'ya hareket etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan British Airways yolcu uçağında bir akıllı telefonun alev aldığı bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, havalimanında Tokyo-Londra seferi için kalkışa hazırlanan British Airways yolcu uçağında bir akıllı telefon alev aldı.

Kabin içinde dumanın yükseldiği ihbarı sonrası mürettebat, alevlere bir yangın söndürücüyle müdahale etti.

Olay sırasında, uçakta bulunan mürettebat dahil 211 kişiden yaralanan olmadı.

Akıllı telefonun bir yolcuya ait olduğu belirlendi.

Havalimanı trafik kontrol kulesinin talimatı doğrultusunda park yerine dönen yolcu uçağı, güvenlik kontrolleri sonrası gecikmeli şekilde Londra'ya doğru yola çıktı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
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