Taliban'dan devlet memurlarına akıllı telefon yasağı

Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban, tüm kamu çalışanları ve askerleri kapsayan radikal bir karara imza attı. Yeni düzenlemeye göre, hükümet personelinin akıllı telefon kullanması tamamen yasaklandı. Kurala uymayan kişilerin cihazlarına el konulacağı, telefonlarının gözleri önünde parçalanacağı ve kendilerinin de şeriat kurallarına göre cezalandırılacağı açıklandı.

TEK İSTİSNA LİDERİN ÖZEL YAZILI ONAYI

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, bu hafta itibarıyla yürürlüğe giren yasak, rütbe veya pozisyon fark etmeksizin tüm devlet görevlilerini bağlıyor. Bu katı kuraldan muaf tutulabilmenin tek yolu ise Taliban lideri Hibetullah Ahundzade’den alınacak kişisel ve yazılı bir onaydan geçiyor. Kararın duyurulmasının ardından sosyal medyaya düşen bir görüntüde; bir Taliban yetkilisinin yasak metnini cep telefonundan okuması, yanındaki başka bir kişinin ise ele geçirilen telefonları tek tek kırması dikkat çekti. Taliban yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KISITLAMALAR KADINLARA VE ÖĞRENCİLERE DE UZANDI

Haberde yer alan detaylara göre, akıllı telefon yasağı ülkenin her bölgesinde aynı esneklikte ya da sertlikte uygulanmıyor. Bazı bölgelerde kısıtlama yalnızca kamu personeliyle sınırlı kalırken; bazı şehir ve eyaletlerde kapsamın genişletildiği, kadınlar, siviller, sağlık çalışanları, öğretmenler ve öğrencilere yönelik de benzer yasakların devreye sokulduğu bildirildi.

YASAĞIN ARKASINDA PROTESTOLARI ENGELLEME AMACI VAR

Uzmanlar ve analistler, bu ani akıllı telefon yasağının arkasında yakın zamanda Herat kentinde patlak veren kitlesel protestoların yattığını düşünüyor. Herat'ta "başörtüsünü uygunsuz taktıkları" gerekçesiyle kadın ve kız çocuklarının gözaltına alınması infiale yol açmış ve halk sokaklara dökülmüştü. Gösteriler sırasında Taliban güçlerinin kalabalığa ateş açması sonucu en az iki kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililerin, bu tür toplumsal olayların sosyal medya aracılığıyla yayılmasını ve organize edilmesini engellemek için internet erişimi olan cihazları hedef aldığı belirtiliyor.

Bu yasağı bekleyen Taliban üyeleri haftalar öncesinden akıllı telefonlarını kameralar önünde parçalamaya başlamıştı.