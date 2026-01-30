Haberler

Çin'in Elektronik Bilişim İmalat Sektörü 2025'te Hızlı Büyüme Kaydetti

Çin'in elektronik bilişim imalat sektörü, 2025 yılında önceki yıla göre %10,6 büyüme kaydederek toplam 17,4 trilyon yuan gelir elde etti. Sektörün karı ise %19,5 artış göstererek 750,9 milyar yuana ulaştı. Akıllı telefon ve mikrobilgisayar üretiminde önemli artış yaşandı.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in elektronik bilişim imalat sektörü 2025 yılında hızlı bir büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın cuma günü yayımladığı verilere göre sektördeki büyük şirketlerin katma değerli sanayi üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,6 arttı.

Söz konusu büyüme oranı, ülkenin genel sanayi üretiminin yüzde 4,7 yüzde puan, yüksek teknoloji imalat sektörününse 1,2 yüzde puan daha yükseldiğini ortaya koydu.

Söz konusu şirketlerin toplam faaliyet gelirleri yıllık bazda yüzde 7,4 artışla 17,4 trilyon yuan (yaklaşık 2,5 trilyon ABD doları) olurken, toplam karlarıysa yüzde 19,5 artışla 750,9 milyar yuana ulaştı.

Sektörün önde gelen şirketlerinin yıllık gelirleri en az 20 milyon yuan düzeyinde seyrediyor.

Çin'de 2025 yılında 1,27 milyar akıllı telefon ve 332 milyon mikrobilgisayar ekipmanı üretilirken, entegre devre üretimi yıllık bazda yüzde 10,9 artışla 484,3 milyar adede ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
