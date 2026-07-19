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Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu

Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu
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2026 LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasına giren Hamza İncebay, başarısının sırrını düzenli çalışma, bol deneme çözme, kitap okuma ve bir yıl boyunca akıllı telefon yerine tuşlu telefon kullanmak olarak açıkladı. Gelecekte mühendis olmayı hedefleyen İncebay, lise tercihinde ilk sıraya İstanbul Erkek Lisesi'ni yazdığını belirtti.

2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasına giren 14 yaşındaki Hamza İncebay, başarısının sırrını düzenli çalışma, bol deneme çözmek, kitap okumak ve bir yıl boyunca akıllı telefon yerine tuşlu telefon kullanmak olarak açıkladı.

HEDEFİNİ 7'NCİ SINIFTA BELİRLEDİ

Malatya'da yaşayan Hamza İncebay, LGS hazırlık sürecine 7'nci sınıfta başladığını, 8'inci sınıfta ise çalışma temposunu kademeli olarak artırdığını söyledi.

Başarının temelinde hedef belirlemek ve disiplinli çalışmanın yer aldığını belirten İncebay, "İlk önce hedef önemli. Hedeften sonra da düzenli, azimli çalışma başarıyı getiriyor. Son üç ay ve son bir ay çalışma tempomu daha da artırdım." ifadelerini kullandı.

HER GÜN PARAGRAF ÇÖZDÜ, SUDOKU İLE DİKKATİNİ GELİŞTİRDİ

Hazırlık sürecinde her gün paragraf soruları çözdüğünü ve bol bol kitap okuduğunu anlatan İncebay, deneme sınavlarının başarısına büyük katkı sağladığını söyledi.

Dikkat hatalarını azaltmak için sudoku çözdüğünü belirten başarılı öğrenci, "Denemeler çok önemli çünkü pratik kazandırıyor. Dikkat hatalarımı görmek için faydalı oldu. Sudoku çözmeye başladım, onun da çok faydasını gördüm." dedi.

BİR YIL BOYUNCA TUŞLU TELEFON KULLANDI

Teknoloji kullanımını sınırlandırdığını anlatan İncebay, 8'inci sınıfın başında akıllı telefonunu bırakarak tuşlu telefona geçtiğini söyledi.

Bir yıl boyunca akıllı telefon kullanmadığını belirten İncebay, "Televizyonu da sonlara doğru tamamen bıraktım." diye konuştu.

İLK TERCİHİ İSTANBUL ERKEK LİSESİ

Lise tercihlerinde ilk sıraya İstanbul Erkek Lisesi'ni yazdığını söyleyen Hamza İncebay, ardından Kabataş Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi'ni tercih ettiğini ifade etti.

Gelecekte mühendis olmayı hedeflediğini belirten İncebay, yabancı dilini geliştirmek istediğini de sözlerine ekledi.

AİLESİNDEN DESTEK MESAJI

Hamza İncebay'ın annesi Emine İncebay, oğlunun başarısıyla gurur duyduklarını belirterek öğretmenine teşekkür etti. Babası Lütfi İncebay ise başarının öğrenci, okul ve veli iş birliğiyle geldiğini ifade ederek, oğlunun disiplinli çalışmasının karşılığını aldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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