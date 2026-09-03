Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı

Türkiye'de akıllı telefon fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, tüketicileri yurt dışından telefon satın alma seçeneğine yöneltiyor. Ancak yurt dışından getirilen cihazların Türkiye'deki mobil şebekelerde IMEI kaydı yaptırılmadan kullanılabilmesi belirli sürelerle sınırlı.

Yurt dışındaki fiyatların Türkiye'ye göre daha uygun olabilmesinin yanı sıra bazı ülkelerde uygulanan Tax Free sistemiyle vergi iadesi alınabilmesi, tüketiciler açısından fiyat farkını daha da artırabiliyor.

Türkiye'ye getirilen telefonlarda ise kullanım süresi, cihazın SIM ve IMEI yapısına göre değişebiliyor.

KAYITSIZ KULLANIM SÜRESİ NASIL 8 AYA ÇIKIYOR?

Yurt dışından getirilen bir telefonun Türkiye'deki mobil şebekeye bağlanmasıyla kayıtsız kullanım süreci başlıyor. Kullanıcılara cihazın kayıt durumuna ilişkin bilgilendirme mesajları da gönderiliyor.

Tek bir IMEI için tanımlanan kullanım süresi 120 günle sınırlı. Ancak iki farklı IMEI'ye sahip çift SIM kartlı veya fiziksel SIM ile e-SIM desteğini birlikte sunan bazı cihazlarda diğer IMEI'nin kullanılmasıyla ikinci 120 günlük dönemden yararlanılabiliyor.

Böylece uygun cihazlarda kayıtsız kullanım süresi bir takvim yılı içerisinde toplam 240 güne, yani yaklaşık 8 aya kadar ulaşabiliyor.

1 MAYIS'TA KULLANMAYA BAŞLAYAN TELEFON NE ZAMANA KADAR AÇIK KALIR?

Örneğin yurt dışından getirilen uygun bir telefonun ilk IMEI'si 1 Mayıs 2026 tarihinde kullanılmaya başlanırsa ilk 120 günlük sürenin ardından ikinci IMEI üzerinden kullanım mümkün olabiliyor.

İkinci kullanım döneminin de devreye alınmasıyla telefonun Türkiye'deki mobil şebekelere kayıtsız erişim süresi uzatılabiliyor.

Kullanım haklarının takvim yılı esasına göre yeniden değerlendirilmesi nedeniyle cihazın Türkiye'ye getirildiği ve kullanılmaya başlandığı tarihe bağlı olarak toplam kullanılabilir süre daha da uzayabiliyor.

SÜRESİ DOLAN TELEFONA NE OLUYOR?

Kayıtsız kullanım hakkının sona ermesinin ardından telefonun Türkiye'deki mobil şebekelere erişimi engelleniyor. Bu durum telefonun tamamen kullanılamaz hale geldiği anlamına gelmiyor.

Cihaz; Wi-Fi bağlantısı üzerinden kullanılmaya devam edilebiliyor ancak SIM kart üzerinden arama, SMS ve mobil internet hizmetlerinden yararlanılamıyor.

Telefonu Türkiye'deki mobil şebekelerde kullanmaya devam etmek isteyenlerin cihazı mevzuata uygun şekilde kayıt ettirmesi gerekiyor.

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ 54 BİN 258 TL

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kayıtlı olarak kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt harcı 2026 yılında 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor.

Kayıt işleminin gerçekleştirilebilmesi için yalnızca harcın yatırılması yeterli olmuyor. Cihazın yolcu beraberinde getirilmesi ve mevzuatta öngörülen diğer kayıt şartlarının da karşılanması gerekiyor.