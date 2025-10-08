Haberler

Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı

Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı
Güncelleme:
Akıllı telefon üreticileri, çevre politikaları kapsamında kutulardaki aksesuarları birer birer kaldırıyor. Son olarak, bazı markaların telefon kutularından şarj kablosunu da kaldırmaya başladığı belirtildi.

Akıllı telefon üreticileri, çevreye katkı sağlamak ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla yıllardır kutu içeriklerinde sadeleşmeye gidiyor. Bir dönem kulaklık, şarj adaptörü ve kablo gibi birçok aksesuarın yer aldığı telefon kutularında artık sadece temel ürün bulunuyor. Son gelişmeyle birlikte, şarj kablosunun da kaldırılması gündeme bomba gibi düştü.

DÖNÜŞÜM APPLE İLE BAŞLADI

Aksesuarların kutulardan çıkarılması süreci, ilk olarak Apple'ın çevre dostu politikası kapsamında aldığı kararla başladı. Şirket, önce kulaklıkları ardından da şarj adaptörlerini kutu içeriğinden çıkardı.

SONY'DEN RADİKAL ADIM

Apple'ın ardından benzer bir uygulamayı hayata geçiren markalardan biri de Sony oldu. Kullanıcılar, Xperia 10 VII model telefonun kutusundan yalnızca kullanım kılavuzunun çıktığını, şarj kablosunun bile yer almadığını bildiriyor.

Apple da kısa süre önce AirPods 4 ve AirPods Pro 3 modellerinin kutularından şarj kablosunu kaldırarak aynı yönde bir adım atmıştı.

TÜKETİCİDEN TEPKİ, FİRMALARDAN ÇEVRE SAVUNUSU

Kısa vadede çevre dostu bir adım olarak görülen bu değişiklik, tüketiciler arasında tartışma yaratıyor. Pek çok kullanıcı, yüksek fiyatlı ürünlerin kutularından temel aksesuarların eksilmesini "gereksiz tasarruf" olarak nitelendiriyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyusuf ayan:

kardeşim telefonları prize takılabilir yapın rahatlayalım komple

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilal Mzk:

Yakında sadece kutuyu gönderecekler bence. Aksesuarları kutuya koymuyor ama hariçten satıyor. Hani çevreciydiniz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
