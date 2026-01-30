Haberler

Honor Çin dışı pazarlarda büyüme kaydetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Honor, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde Çin dışı pazarlarda akıllı telefon sevkiyatlarını yüzde 55 artırdı. Türkiye'de ise yüzde 100 büyüme kaydederek, akıllı telefon ve tablet pazarında önemli bir ivme yakaladı.

Honor, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde Çin dışı pazarlardaki akıllı telefon sevkiyatlarını yıllık bazda yüzde 55 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bağımsız araştırma şirketi Omdia tarafından yayımlanan araştırma sonuçları, Honor'un küresel performansını ortaya koydu.

Marka, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde küresel ölçekte ilk 10 akıllı telefon üreticisi arasında yüzde 55 ile Çin dışı pazarlarda en güçlü büyümeyi gösteren şirket oldu.

Türkiye'de yüzde 100 büyüme

Küresel büyüme ivmesi, Honor'un Türkiye pazarındaki performansına da yansıdı. Şirket, 2025 yılı boyunca Türkiye'de akıllı telefon kategorisinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 100 büyüme kaydetti.

Marka, bu dönemde, Hepsiburada'da "Android akıllı telefonlar tek ürün" sıralamasında ikinci sıraya yükselirken, Vatan Bilgisayar ve Teknosa kanallarında "22 bin 999 lira ila 35 bin 999 lira" fiyat aralığındaki Android telefon satışlarında da ikinci sırada yer aldı.

Tablet kategorisinde de satış hacmini 2024'e kıyasla yüzde 100 artıran şirket, 2025 yılında Android tablet pazarında ilk üç marka arasına girdi.

Honor, bu yıl "kullanıcı odaklı" akıllı ekosistem vizyonuyla çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Magic8 Pro ve Magic V6 gibi "amiral gemisi" akıllı telefon modellerinin yanı sıra HONOR 600 serisinin kullanıcıyla buluşturulması planlanıyor.

Watch 5 ve Earbuds 4 gibi giyilebilir ürünler ile Pad X8b tablet modeli de ekosistemin parçaları olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu

Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halılarını Türk ustalar dokudu