Haberler

Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Güncelleme:
TBMM'ye sunulan yeni düzenleme, üniversite öğrencilerinin elektronik ürünleri ÖTV ödemeden satın almasını hedefliyor. Teklif kabul edilirse öğrenciler, tercih ettikleri cihazları en az 2 sene kullanmak şartıyla ÖTV'siz olarak edinebilecek. İşte modele göre değişen ÖTV'siz akıllı telefon fiyatları...

  • TBMM'ye sunulan yeni düzenleme ile üniversite öğrencilerinin ÖTV'den muaf elektronik ürün alması amaçlanıyor.
  • Yeni düzenleme ile üniversite öğrencilerinin ÖTV'siz alabileceği elektronik ürünlerde fiyat şartı kaldırılıyor.
  • Öğrencilerin ÖTV'siz aldığı elektronik ürünleri en az 2 sene kullanması şartı bulunuyor.

TBMM'ye sunulan yeni bir düzenleme ile üniversite öğrencilerinin ÖTV'den muaf elektronik ürün alması amaçlanıyor.

FİYAT ŞARTI KALDIRILIYOR

Mevcuttaki düzenlemeye göre üniversite öğrencileri, fiyatı 9 bin 500 TL'yi geçmeyen yerli akıllı telefon, bilgisayar ve tablet modellerinde vergiden muaf oluyorlar. Yeni düzenlemeyle birlikte ise fiyat şartını kaldırmak hedefleniyor. Yani bu düzenleme geçmesi halinde öğrenciler iPhone'dan Samsung'a, PlayStation'dan Xbox'a kadar birçok teknolojik ürünü ÖTV'siz bir şekilde satın alabilecek.

İŞTE MODEL MODEL FİYATLAR

Fakat tek bir şart var. O da alınan ürünlerin en az 2 sene kullanılması. Yeni düzenlemenin geçmesi halinde teknolojik ürünlerin fiyatlarının nasıl değişeceği ise Webtekno tarafından hesaplandı. İşte model model teknoloji aletlerinin ÖTV'siz fiyatları.

iPhone 17 Pro

ÖTV'li fiyatı: 107 bin 999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 71 bin 999 TL

iPhone 17

ÖTV'li fiyatı: 77 bin 999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 51 bin 999 TL

iPhone Air

ÖTV'li fiyatı: 97 bin 999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 65 bin 332 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra

ÖTV'li fiyatı: 93 bin 499 TL

ÖTV'siz fiyatı: 62 bin 332 TL

Samsung Galaxy S25

ÖTV'li fiyatı: 61 bin 499 TL

ÖTV'siz fiyatı: 40 bin 999 TL

Samsung Galaxy Z Fold7

ÖTV'li fiyatı: 109 bin 499 TL

ÖTV'siz fiyatı: 72 bin 999 TL

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarır58w6gm9nj:

bir öğrenci sadece 1 tane alabilir değil mi? aksi taktirde üniversiteyi bırakıp seyyar satıcılığına başlarlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title