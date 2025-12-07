Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
TBMM'ye sunulan yeni düzenleme, üniversite öğrencilerinin elektronik ürünleri ÖTV ödemeden satın almasını hedefliyor. Teklif kabul edilirse öğrenciler, tercih ettikleri cihazları en az 2 sene kullanmak şartıyla ÖTV'siz olarak edinebilecek. İşte modele göre değişen ÖTV'siz akıllı telefon fiyatları...
- TBMM'ye sunulan yeni düzenleme ile üniversite öğrencilerinin ÖTV'den muaf elektronik ürün alması amaçlanıyor.
- Yeni düzenleme ile üniversite öğrencilerinin ÖTV'siz alabileceği elektronik ürünlerde fiyat şartı kaldırılıyor.
- Öğrencilerin ÖTV'siz aldığı elektronik ürünleri en az 2 sene kullanması şartı bulunuyor.
FİYAT ŞARTI KALDIRILIYOR
Mevcuttaki düzenlemeye göre üniversite öğrencileri, fiyatı 9 bin 500 TL'yi geçmeyen yerli akıllı telefon, bilgisayar ve tablet modellerinde vergiden muaf oluyorlar. Yeni düzenlemeyle birlikte ise fiyat şartını kaldırmak hedefleniyor. Yani bu düzenleme geçmesi halinde öğrenciler iPhone'dan Samsung'a, PlayStation'dan Xbox'a kadar birçok teknolojik ürünü ÖTV'siz bir şekilde satın alabilecek.
İŞTE MODEL MODEL FİYATLAR
Fakat tek bir şart var. O da alınan ürünlerin en az 2 sene kullanılması. Yeni düzenlemenin geçmesi halinde teknolojik ürünlerin fiyatlarının nasıl değişeceği ise Webtekno tarafından hesaplandı. İşte model model teknoloji aletlerinin ÖTV'siz fiyatları.
iPhone 17 Pro
ÖTV'li fiyatı: 107 bin 999 TL
ÖTV'siz fiyatı: 71 bin 999 TL
iPhone 17
ÖTV'li fiyatı: 77 bin 999 TL
ÖTV'siz fiyatı: 51 bin 999 TL
iPhone Air
ÖTV'li fiyatı: 97 bin 999 TL
ÖTV'siz fiyatı: 65 bin 332 TL
Samsung Galaxy S25 Ultra
ÖTV'li fiyatı: 93 bin 499 TL
ÖTV'siz fiyatı: 62 bin 332 TL
Samsung Galaxy S25
ÖTV'li fiyatı: 61 bin 499 TL
ÖTV'siz fiyatı: 40 bin 999 TL
Samsung Galaxy Z Fold7
ÖTV'li fiyatı: 109 bin 499 TL
ÖTV'siz fiyatı: 72 bin 999 TL