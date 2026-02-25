Türkiye'nin yerli teknoloji markası General Mobile, uzun süren sessizliğin ardından akıllı telefon pazarına iddialı bir dönüş yaptı. Şirket, 5G destekli iki yeni modelini tanıtarak hem orta-üst segmente hem de amiral gemisi sınıfına güçlü bir giriş yaptı. Peki, General Mobile GM 26 Pro 5G ve GM Fenix II Pro 5G ne zaman satışa çıkacak? Fiyatları ve özellikleri neler? Detaylar...

GENERAL MOBILE GM 26 PRO 5G VE GM FENIX II PRO 5G NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

General Mobile GM 26 Pro 5G ve General Mobile GM Fenix II Pro 5G modelleri resmi olarak tanıtıldı ve satışa sunuldu. General Mobile'ın açıklamasına göre cihazlar lansmanla birlikte Türkiye pazarında erişilebilir hale geldi.

GM 26 Pro 5G, 24.999 TL'den başlayan fiyat etiketiyle raflardaki yerini alırken; GM Fenix II Pro 5G ise 45.999 TL fiyatla üst segmentte konumlandırıldı. Her iki model de 5G destekli altyapısıyla Türkiye'nin yeni nesil mobil iletişim sürecine hazır şekilde kullanıcılarla buluşuyor.

General Mobile'ın yeniden pazara dönüş stratejisinde, erişilebilir fiyat-performans dengesi ile premium segmentte güçlü donanımı aynı anda sunma yaklaşımı dikkat çekiyor.

GENERAL MOBILE GM 26 PRO 5G FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

General Mobile GM 26 Pro 5G, tasarım detayları ve donanım tercihleriyle orta-üst segmentte fark yaratmayı hedefliyor.

Fiyat Seçenekleri

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 24.999 TL

12 GB RAM + 512 GB Depolama: 27.999 TL

Tasarımda Fark Yaratan Arka Ekran

GM 26 Pro 5G'nin en dikkat çekici özelliği, arka kamera modülünün yanında konumlandırılmış 1.6 inçlik ikinci ekranı. Bu ekran yalnızca estetik bir dokunuş sunmuyor; aynı zamanda:

Saat arayüzleri ve tarih bilgisi

Adımsayar verileri

Bildirim görüntüleme

Arka kamerayla selfie çekimi

Müzik kontrolü

gibi işlevsel özellikler barındırıyor. Bu tasarım yaklaşımı, kullanıcı deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.

Ekran ve Performans

6.67 inç AMOLED ekran

1080x2400 FHD+ çözünürlük

120Hz yenileme hızı

1000 nit parlaklık

7.55 mm inceliği ve yalnızca 181,86 gram ağırlığıyla cihaz, ergonomi açısından da iddialı.

Gücünü MediaTek Dimensity 7060 işlemcisinden alan model, LPDDR5 RAM teknolojisiyle destekleniyor. Günlük kullanım, çoklu görev ve 5G bağlantı performansı açısından dengeli bir yapı sunuyor.

Kamera Özellikleri

50 MP Ana Kamera (EIS destekli, 2K video)

2 MP Makro Kamera

8 MP Ön Kamera

Batarya ve Dayanıklılık

5000 mAh batarya

33W hızlı şarj

IPX4 ve IP5X dayanıklılık

NFC ve 5G desteği

Android 15 işletim sistemi

Boyutlar: 163,33 x 76,05 x 7,55 mm

GM 26 Pro 5G, özellikle fiyat-performans odaklı kullanıcılar için güçlü bir alternatif olarak konumlanıyor.

GENERAL MOBILE GM FENIX II PRO 5G FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

General Mobile GM Fenix II Pro 5G, markanın amiral gemisi segmentindeki en iddialı modeli olarak öne çıkıyor.

Fiyat

12 GB RAM + 512 GB Depolama: 45.999 TL

Üst Düzey Performans

Cihaz, gücünü MediaTek Dimensity 8350 5G (4nm) işlemcisinden alıyor. 12 GB LPDDR5X RAM ile desteklenen sistem, yüksek performans gerektiren uygulamalar ve mobil oyunlar için optimize edilmiş.

4300 mm² VC sıvı soğutma sistemi sayesinde uzun süreli kullanımda ısı kontrolü sağlanıyor.

Ekran Teknolojisi

6.67 inç AMOLED

1220x2712 piksel çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

Always-On Display

2400 nit maksimum parlaklık

Bu değerler, özellikle dış mekân kullanımında ve multimedya deneyiminde üst düzey bir performans sunuyor.

Kamera Donanımı

50 MP Ana Kamera (OIS, 4K video)

8 MP Ultra Geniş Kamera

50 MP Ön Kamera

Selfie tarafında 50 MP çözünürlük sunulması, modeli segmentinde farklı bir noktaya taşıyor.

Batarya ve Ekstra Özellikler

5000 mAh batarya

66W hızlı şarj (19 dakikada %50)

IP64 dayanıklılık

NFC

Android 15

Ayrıca cihazda:

Sağ kenarda özel kısayol tuşu

Kızılötesi (IR) sensör ile TV, klima ve beyaz eşyaları kontrol etme özelliği

bulunuyor.

Boyutlar: 160,68 x 75,34 x 8.6 mm

Ağırlık: 204,02 gram

GM Fenix II Pro 5G, performans, kamera ve ekran tarafında premium deneyim arayan kullanıcıları hedefliyor.

GM AI: YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ NESİL DENEYİM

Her iki modelle birlikte tanıtılan GM AI, kullanıcı deneyimini yazılım tarafında zenginleştiriyor.

GM AI Fotoğraf Editörü

Basit çizimleri sanat eserine dönüştürme

Fotoğrafları kompozisyonu bozmadan genişletme

AI Metin Editörü

Metin düzenleme

Çeviri

Ton uyarlama

Mesaj ve e-postaları profesyonel hale getirme

AI Çağrı Özeti

Telefon görüşmelerini otomatik özetleme

Önemli noktaları metne dökme

GM AI Ekibi

Astrolog, İngilizce ve Çince öğretmeni, matematik öğretmeni, Türk yemekleri gurmesi ve isim profesörü gibi farklı uzmanlık alanlarında yanıt üretebilen yapay zekâ karakterleriyle kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuluyor.