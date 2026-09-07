iPhone 18 serisine ilişkin gelişmeler teknoloji gündeminde yakından takip edilirken, yeni modelleri bekleyen kullanıcıların çıkış tarihi araştırmaları da hız kazandı. Peki, iPhone 18 ne zaman çıkacak, tarih açıklandı mı? iPhone 18 serisinin lansmanı ne zaman? Detaylar...

İPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK TARİH AÇIKLANDI MI?

iPhone 18 serisi için beklenen lansman tarihi artık netleşmiş durumda. Apple, yeni iPhone modellerinin tanıtılacağı etkinliği 9 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirecek. Etkinlikte özellikle iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin tanıtılması bekleniyor. Apple'ın etkinlik tarihini duyurmasının ardından gözler yeni modellerin özelliklerine ve satış takvimine çevrildi.

Bu yılki iPhone lansmanı, standart model ile Pro modellerinin farklı dönemlerde satışa çıkacağı yönündeki beklentiler nedeniyle önceki yıllardan farklı bir takvimle gündeme geliyor. Güncel raporlara göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in Eylül 2026'da, standart iPhone 18'in ise daha sonraki bir dönemde tanıtılması bekleniyor.

İPHONE 18 SERİSİNİN LANSMANI NE ZAMAN?

Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'i 9 Eylül 2026 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtması bekleniyor. Apple tarafından etkinlik tarihi açıklanmış olsa da yeni modellerin tüm teknik özellikleri ve Türkiye satış fiyatı henüz resmi olarak duyurulmuş değil.

Yeni Pro Max modeline ilişkin beklentilerin merkezinde ekran, kamera ve işlemci tarafındaki geliştirmeler bulunuyor. Söylentilere göre cihazda 6,9 inç LTPO OLED ekran, 2 nm üretim teknolojisine sahip A20 Pro işlemci ve değişken diyafram özelliğine sahip ana kamera kullanılabilir.

İPHONE 18 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

DAHA KÜÇÜK DYNAMIC ISLAND BEKLENTİSİ

iPhone 18 Pro Max'in tasarımında tamamen yeni bir gövde yerine mevcut tasarım anlayışının geliştirilmesi bekleniyor. En fazla öne çıkan değişikliklerden biri ise Dynamic Island'ın küçülmesi.

Söylentiler, Face ID sistemindeki bazı bileşenlerin ekran altına taşınmasıyla ekranın üst bölümündeki alanın daha küçük hale getirilebileceğine işaret ediyor. Böylece Dynamic Island'ın önceki nesle kıyasla daha az yer kaplaması bekleniyor.

KAMERA TARAFINDA DEĞİŞKEN DİYAFRAM İDDİASI

iPhone 18 Pro Max için öne çıkan kamera beklentilerinden biri değişken diyafram teknolojisi. Bu sistemin ana kamerada kullanılması halinde lensin sensöre ulaşan ışık miktarının kontrol edilmesine olanak sağlaması bekleniyor.

Bu özelliğin özellikle fotoğraf çekiminde alan derinliği ve ışık kontrolü açısından yeni kullanım imkanları sunabileceği belirtiliyor. Ancak söz konusu özellik şu aşamada beklenti ve sızıntılara dayanıyor; Apple tarafından resmi olarak doğrulanmış değil.

A20 PRO İŞLEMCİ VE 12 GB RAM BEKLENTİSİ

Yeni Pro Max modelinde Apple'ın A20 Pro işlemcisini kullanacağı yönündeki iddialar da gündemde. İşlemcinin 2 nm üretim teknolojisiyle hazırlanması bekleniyor. Bu değişikliğin performans ve güç verimliliği tarafında iyileştirmeler sağlaması öngörülüyor.

Bellek tarafında ise 12 GB RAM kullanılması bekleniyor. Depolama seçeneklerinin de 256 GB'tan başlayarak 2 TB'a kadar çıkabileceği öne sürülüyor.

İPHONE 18 PRO MAX RENKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone 18 Pro Max'in renk seçenekleri konusunda öne çıkan iddialardan biri Koyu Kiraz (Dark Cherry) seçeneği. Bu rengin koyu kırmızı ile mor arasında bir tona sahip olması bekleniyor.

Bunun yanında Açık Mavi, Koyu Gri ve Gümüş renk seçeneklerinin de gündeme geldiği belirtiliyor. Ancak renk seçeneklerinin tamamı Apple tarafından henüz resmi olarak açıklanmış değil. Son raporlarda özellikle Koyu Kiraz ve Açık Mavi renkleri öne çıkarken, diğer seçenekler konusunda farklı iddialar bulunuyor.

İPHONE 18 PRO MAX FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 18 Pro Max'in ABD başlangıç fiyatının 1.199 dolar seviyesinde olacağı yönünde beklenti bulunuyor. Ancak yeni modelin resmi fiyatı Apple tarafından henüz açıklanmadı.

Türkiye fiyatı için ise kesin bir rakam vermek mümkün değil. Cihazın Türkiye satış fiyatının döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor. Bu nedenle Türkiye fiyatının resmi satış duyurusuyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Özetle, iPhone 18 Pro Max'in Eylül 2026'da tanıtılması bekleniyor ve Apple'ın etkinlik tarihi 9 Eylül 2026 olarak açıklandı. 2 nm A20 Pro işlemci, 12 GB RAM, daha küçük Dynamic Island, değişken diyaframlı kamera ve Koyu Kiraz renk seçeneği ise yeni model için öne çıkan beklentiler arasında yer alıyor.