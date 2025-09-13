Haberler

Akıllı telefonlarda yeni dönem başlıyor, sim kartlar tarihe karışıyor

Akıllı telefonlarda yeni dönem başlıyor, sim kartlar tarihe karışıyor
Akıllı telefonlarda SIM kart yuvaları tarihe karışıyor. Google ve Apple, yeni akıllı telefon modellerinde sadece eSIM desteği sunarak sektörde dijital hat teknolojisine geçişin fitilini ateşledi. Uzmanlara göre bu adım, fiziksel SIM kartların tarihe karışacağının açık bir göstergesi.

Mobil teknolojide radikal bir dönüşüm yaşanıyor. Apple ve Google, yeni nesil akıllı telefonlarında fiziksel SIM kartlara yer vermeyerek sektörde büyük bir değişimin öncüsü oldu. Bu gelişme, geleneksel SIM kart kullanımının sonunu işaret ediyor.

GOOGLE VE APPLE FİTİLİ ATEŞLEDİ

Google, son amiral gemisi Pixel 10'u Amerika pazarında yalnızca eSIM desteğiyle sunarken, Apple da iPhone 17 serisinde benzer bir strateji izledi. Özellikle Apple'ın ultra ince modeli iPhone 17 Air, sadece eSIM ile çalışan ilk küresel model olarak dikkat çekti. Bu tercihler, yıllardır fiziksel SIM kartlara bağlı kalan Çin gibi dev pazarlarda bile dijital geçişi hızlandırdı.

Akıllı telefonlarda yeni dönem: Sim kartlar tarihe karışıyor

FİZİKSEL SIM KARTLAR İÇİN SONUN BAŞLANGICI

BBC'ye konuşan teknoloji analisti Kester Mann, bu gelişmeyi "fiziksel SIM kartın sonunun başlangıcı" olarak yorumluyor. Mann'a göre, Google ve Apple'ın bu yöndeki kararı yalnızca kendi ürün stratejilerini değil, tüm mobil ekosistemi etkileyecek bir dönüm noktası. Nitekim 2024 sonunda 1,3 milyar cihazın eSIM ile çalıştığı tahmin edilirken, 2030'a kadar bu sayının 3 milyarı aşması bekleniyor.

eSIM'İN AVANTAJLARI

eSIM teknolojisinin yükselişinde, kullanıcıya sunduğu pratiklik büyük rol oynuyor. Artık aynı telefonda birden fazla mobil hattı yönetmek mümkün hale gelirken, özellikle seyahatlerde yeni bir operatöre geçmek fiziksel kart değişimine gerek kalmadan kolayca yapılabiliyor.

Akıllı telefonlarda yeni dönem: Sim kartlar tarihe karışıyor

Ayrıca cihazlarda SIM yuvasına ihtiyaç kalmadığı için iç donanımda yer açılıyor; bu da daha büyük bataryalarla daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. Güvenlik açısından da avantaj sağlayan sistem, telefon çalındığında hattın fiziksel olarak çıkarılamaması nedeniyle ekstra bir koruma katmanı sunuyor.

TÜRKİYE'DE eSIM GÜNDEMİ

Apple'ın yalnızca eSIM ile çalışan modeli iPhone 17 Air, Türkiye'de de bu özellikte satışa çıkacak. Ancak Türkiye'de eSIM kullanımına yönelik bazı sınırlamalar mevcut. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 10 Temmuz 2025'te aldığı bir kararla, yurt dışı merkezli eSIM sağlayıcılarının (Airalo, Saily, Holafly, Nomad vb.) erişimini engelledi. Gerekçe olarak lisans eksikliği ve güvenlik riskleri gösterildi. Bu adım, yerli operatörlerin eSIM altyapılarını güçlendirmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

türkiye kendi hat sistemini ve telefonlarını yapmalı yabancıların telefonlarını kullanmak tehlikeli bence savaş olsa adamlar herşeynizi görür veya tıpkı daha önce israilin telsizleri patlattı gibi yaptıkları telefonlarıda patlatabilirler

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
