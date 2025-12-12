Haberler

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

2025 yılında Türkiye'den en çok kullanılan akıllı telefon markaları belli oldu. Apple yüzde 22,44'lük pazar payıyla zirvede yer alırken onu yüzde 14,76 ile Samsung takip etti. İşte listedeki diğer telefon markaları...

  • Apple, Türkiye'de 2025 yılında %22,44 pazar payıyla en çok kullanılan akıllı telefon markasıdır.
  • Samsung, Türkiye'de 2025 yılında %14,76 pazar payıyla ikinci en çok kullanılan akıllı telefon markasıdır.
  • Xiaomi, Türkiye'de 2025 yılında %12,39 pazar payıyla üçüncü en çok kullanılan akıllı telefon markasıdır.

Statcounter'ın Türkiye raporuna göre, Türkiye'de 2025 yılında en çok kullanılan akıllı telefon markaları belli oldu.

APPLE İLE SAMSUNG ARASINDA BÜYÜK REKABET

Listeye Apple ile Samsung arasındaki rekabet damga vururken zirvede yüzde yüzde 22,44'lik pazar payıyla Apple yer aldı. Onu ise yüzde 14,76 pazar payıyla Samsung takip etti.

İşte listedeki 10 telefon markası;

1- Apple - Pazar payı: Yüzde 22,44

2- Samsung - Pazar payı: Yüzde 14,76

3- Xiaomi - Pazar payı: Yüzde 12,39

4- Huawei - Pazar payı: Yüzde 1,87

5- Oppo - Pazar Payı: Yüzde 1,59

6- realme - Pazar payı: Yüzde 1,11

7- TECNO - Pazar payı: Yüzde 1,01

8- Infinix - Pazar payı: Yüzde 0,71

9- vivo - Pazar payı: Yüzde 0,68

10- Diğer - Pazar payı: Yüzde 42,06

Erdem Aksoy
